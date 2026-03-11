10.9 C
Craiova
miercuri, 11 martie, 2026
Vâlcea: Un incendiu de vegetație s-a extins la două anexe gospodărești din Livezi

De Daniela Moise

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați miercuri după-amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată, în localitatea Livezi, sat Tina.

S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Stației de Pompieri Grădiștea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de intervenție rapidă.

La sosirea echipajelor operative incendiul se manifesta la două anexe gospodărești și la vegetație uscată, amenințând să se extindă la construcțiile învecinate.

Din fericire, intervenția promptă a pompierilor a făcut ca cele două locuințe din apropiere să fie salvate. În acest moment incendiul este localizat. Nu sunt victime.

