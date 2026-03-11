Dolj: Bărbat din Amărăștii de Jos, dat dispărut de familie

Secția nr. 14 Poliție Rurală Bârca a fost sesizată astăzi de o femeie din comuna Cârna că, în seara zilei de 10 martie 2026, fiul său, LICĂ ȘTEFĂNEL DANIEL, de 29 de ani, a plecat din comuna Amărăștii de Jos într-o direcție necunoscută și nu mai știe nimic de el.

Semnalmente: înălţime 1,75 m, greutate 78 de kg, părul brunet, ochii verzi.

La momentul plecării acesta era îmbrăcat cu pantaloni de culoare închisă, hanorac alb, pantofi sport negri.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

