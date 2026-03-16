Claudiu Năsui (USR): Dacă PSD vrea să crească deficitul, ar trebui lăsați să voteze ei bugetul, împreună cu AUR

Deputatul USR Claudiu Năsui consideră că pachetul de asistență socială ar trebui implementat prin tăierea altor cheltuieli, nu prin creșterea deficitului.

În cazul în care pachetul de asistență socială vizează creșterea deficitului și noi îndatorări, „ar trebui lăsați să voteze ei bugetul împreună cu AUR“, a scris deputatul USR, luni, pe Facebook.

„PSD vrea să dea 2 miliarde pentru un pachet de asistență socială. Are două posibilități: fie taie cheltuieli de altundeva, fie dă banii din îndatorare, adică din deficit. Dacă o face tăind cheltuieli din altă parte, atunci statul rămâne cu aceleași cheltuieli totale, aceeași îndatorare și același risc. E scenariu optimist. Dacă, însă, vrea să dea mai mulți bani la asistență socială crescând deficitul, atunci e de rău și ar trebui lăsați să voteze ei bugetul împreună cu AUR“, precizează Năsui.

Analiza lui Năsui

El menționează că, în cazul în care proiectul de buget nu va fi adoptat, statul ar continua să funcționeze cu un buget lunar egal cu 1/12 din bugetul anului anterior. Acest lucru nu ar reprezenta „un scenariu rău“, având în vedere că în luna ianuarie s-a înregistrat chiar și excedent bugetar, este de părere Năsui.

„Am mai avea excedent bugetar o perioadă de timp cum am avut și în luna ianuarie. Și, bonus, ar scădea și inflația. N-ar fi un scenariu rău, dar nu se va întâmpla. Pentru că firmele de pe lângă politicieni abia așteaptă să primească banii aceia pentru “investiții“ și scheme din noul buget. Deci, bugetul trece cu siguranță! Singura întrebare e cu ce deficit și cu ce cheltuieli“, subliniază deputatul.

USR nu va depune și nu va vota amendamente la Legea bugetului

USR a anunțat că parlamentarii săi nu vor depune și nu vor vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026.

„PSD se joacă din nou cu chibriturile, deși incendiul deficitului pe care l-a declanșat Ciolacu încă nu a fost stins. Amenințarea de a vota amendamente la buget care ar crește din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate. Faptul că PSD cochetează deschis cu o majoritate cu extremiștii pentru a le trece arată că nu le pasă de români îngrijorați de creșterea prețurilor. Instabilitatea politică pe care o poate declanșa o astfel de mișcare va lovi în primul rând în oamenii pe care PSD pretinde că vrea să-i protejeze“, reiese dintr-un comunicat transmis duminică de USR.

