O femeia a murit și alte două persoane au fost rănite într-un accident cu trei autoturisme produs duminică între localitățile constănțene Cobadin și Ciocârlia.

În jurul orei 13.15, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3, la kilometrul 226.

Din primele cercetări a reieșit că impactul inițial s-ar fi produs între două autoturisme, conduse de un bărbat, de 39 de ani, respectiv un bărbat, de 47 de ani, care ar fi circulat în aceeași direcției de mers, dinspre localitatea Cobadin către Ciocârlia.

Cel de-al doilea autoturism a fost acroșat și proiectat pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de o femeie, de 47 de ani.

În urma impactului a rezultat decesul unei femei, de 58 de ani, pasageră în cel de-al doilea autoturism, precum și vătămarea conducătorilor auto din al doilea și al treilea autoturism. Bărbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral și un traumatism la coloana lombară. Șoferița a fost diagnosticată cu traumatism de bazin.

Alte două persoane implicate în accident au suferit leziuni ușoare, însă au refuzat transportul la spital.

Cazul a fost preluat de polițiști, care urmează să stabilească exact cum s-a produs tragedia.

