Nicuşor Dan, despre nemulţumirile primarilor față de fondurile primite de la guvern: În condiţiile în care toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri mai mult decât ai avut în 2025

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că, în calitate de fost primar general, înţelege dorinţa edililor de a dezvolta proiecte şi de a duce la îndeplinire promisiunile făcute comunităţilor locale. Însă, în contextul majorării taxelor şi impozitelor pe proprietăţi şi „în condiţiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât ai avut în 2025”.

„Eşti primar, ai promis nişte lucruri în campanie, vrei să faci ceea ce crezi tu că e bine pentru comunitatea ta. Însă eu cred că – şi aici probabil că o să supăr nişte primari – în condiţiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât ai avut în 2025. Or, noi avem o discuţie pe cota din impozit pe venit şi o discuţie pe taxe şi impozite locale care sunt majorate cu între 50% şi 100%, să zicem 70%.

Aşa cred eu că e corect: sau o parte din aceste impozite colectate local vin la bugetul de stat sau există o mică diminuare a cotei din impozitul pe venit astfel încât, în momentul în care tu tai din toate părţile, să nu fim în situaţia ca în anumite zone, autorităţi locale, să dai mai mult, deşi, bineînţeles, cum am spus, e justificat ca ei să vrea să facă lucruri, de aia i-au ales oamenii să rezolve diferite probleme ale comunităţii, dar ăsta este un echilibru”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, la Digi 24.

„Într-o lume perfectă nu ar trebui să existe nici impozite, nici taxe. Dar nu suntem într-o lume perfectă“

Întrebat dacă s-a exagerat cu majorarea cuantumului impozitelor pe proprietate şi dacă această majorare chiar era necesară, şeful statului a răspuns: „A fost o analiză – bineînţeles că toate lucrurile astea sunt decise la nivel de guvern-parlament – a fost o analiză pe deficit şi cum facem ca din anumite taxe să reducem acest deficit şi o parte importantă din deficit s-a redus prin TVA, cunoaşteţi opinia mea, altă parte s-a redus prin majorare de taxe pe proprietate sau locale”.

„Cu impozitele locale e o discuţie. Bineînţeles că într-o lume perfectă nu ar trebui să existe nici impozite, nici taxe. Dar nu suntem într-o lume perfectă. E o discuţie filozofică dacă să taxezi proprietatea sau să taxezi munca sau să taxezi capitalul. Toată lumea le taxează pe toate. Contează proporţia”, a mai afirmat şeful statului.

