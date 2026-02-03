Primăria Craiova schimbă regulamentul parcărilor

Primăria Craiova face modificări la Regulamentul pentru aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public și privat al orașului. În fapt, cuprinsul a două articole va fi modificat.

În urmă cu câteva zile Primăria Craiova a supus spre consultare publică câteva modificări aduse Regulamentului pentru aplicarea taxei pentru parcare. Abia au trecut trei luni de la adoptarea acestuia și administrația locală s-a gândit să mai schimbe câte ceva la conținutul respectivei norme. Două articole vor fi modificare, respectiv articolul 45 și articolul 68.

În forma aprobată în 30 octombrie 2025, articolul 45 avea un singur alineat și următorul conținut:

“Pentru obţinerea autorizaţiei de parcare, pentru parcările de reşedinţă, solicitantul, persoană fizică/juridică – proprietar sau utilizator al autovehicului/autoturismului, în baza unui contract de leasing financiar sau operaţional/contract de închiriere/contract de comodat împrumut de folosință, având domiciliul/reședința/sediul social în municipiul Craiova, transmite, exclusiv electronic, prin intermediul platformei on-line, solicitarea însoţită de următoarele documente: a) act de identitate (C.I./B.I.)/CUI; b) documente ce fac dovada domiciliului/reşedinţei/sediului social sau din care să rezulte dreptul de folosinţă a unui imobil; c) documente care fac dovada dreptului de utilizare a vehiculului; d) certificatul de înmatriculare al vehiculului; e) cartea de identitate a vehiculului”.

Modificare

Conform noilor modificări ce ar urma să se aducă Regulamentului, articolul 45 se completează cu încă trei alineate, care vin cu câteva lămuriri legate de locurile de parcare.

“ (3)În situația în care pentru un loc de parcare atribuit există două sau mai multe solicitări valide, iar în perimetrul parcării sau în proximitatea acesteia există locuri de parcare libere, administratorul parcării poate dispune, la solicitare, relocarea unuia dintre titulari pe un loc de parcare liber, cu acordul acestuia, în vederea evitării suprapunerii drepturilor de utilizare.

(4) Realocarea sau relocarea locului de parcare se realizează numai cu respectarea criteriilor de proximitate față de imobil, a principiului echității, a disponibilității locurilor de parcare și a condițiilor prevăzute la art. 46 și art. 49 din prezentul Regulament.

(5)Relocarea locului de parcare determină emiterea unei noi autorizații de parcare, fără modificarea duratei de valabilitate inițiale a autorizałiei și fără recalcularea taxei de parcare”, se spune în propunerea de modificare.

În ce situații poate Poliția locală să ridice mașinile

Al doilea articol din Regulament care va suferi modificări este art. 68 lit. 4, cel care face referire la măsura ridicării autovehiculelor și cine are competență în acest domeniu. Conform prevederii inițială, cei care au posibilitatea luării deciziei de ridicare a unui autovehicul sunt polițiștii locali, fiind enumerate și situațiile în care aceștia au această competență. Măsura tehnico-adminsitrativă de ridicare este posibilă, conform actualului Regulament în următoarele cazuri:

“ (a)parcarea autovehiculelor în parcările cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu plată”, precum şi parcarea ocazională pe domeniul public/privat, cu plata prin SMS, fără achitarea taxei, fără tichetul de la Parcometru, după caz;

e) amplasarea sau montarea ilegală a unor însemne /pancarte pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de blocare a accesului, sau ocuparea unui loc în parcarea cu plată cu diferite obiecte;

g) staţionarea autovehiculelor pe locurile rezervate persoanelor cu handicap, fără a avea acest drept;

h) blocarea parcării cu obiecte sau materiale lăsate sau depozitate;

k) staționarea/parcarea pe locurile de parcare amenajate pentru persoanele cu handicap, locuri individuale, semnalizate cu panouri/indicatoare pe care sunt inscriptionate seria și numărul cardului – legitimație aferent persoanei îndreptațite, a autovehicului care nu are expus card – legitimație la loc vizibil sau a celor inscripționate pe panou/indicator, cât și a celor care nu au preschimbat legitimația ce le dă dreptul să ocupe un astfel de loc special, în termenul legal prevăzut de actele normative în domeniu;

l) necomunicarea de către aparținătorii/reprezentanții legali/moștenitori/membrii familiei, după caz, a decesului posesorului cardului – legitimație și utilizarea în continuare a locului de parcare special amenajat pentru persoana cu handicap în cauză.

Propunerea de modificare schimbă situațiile în care polițiștii locali vor putea lua măsura ridicării autovehiculelor:

“Măsura tehnico-administrativă de ridicare se poate dispune de către polițiștii locali și în cazurile prevăzute de art. 65, lit a), lit. b), lit d), lit. f), lit. g), lit. i), lit. j), lit. k) si lit. l)”, se arată în propunerea de modificare a Regulamentului.

Care sunt aceste situații:

a) parcarea curentă a autovehiculelor pe proprietatea municipiului Craiova, fără a avea achitată taxa de parcare sau cu încălcarea prevederilor art. 17, pct. (2) din prezentul Regulament;

d) neeliberarea locurilor de parcare, la solicitarea autorității locale, în vederea efectuării de diverse investiții, lucrări de reparații, amenajări la domeniul public, salubrizare sau evenimente de interes general.

f) nerespectarea marcajului rutier de parcare, astfel încât se ocupă mai multe locuri de parcare;

g) staționarea autovehiculelor pe locurile rezervate persoanelor cu handicap, fără a avea acest drept;

i) efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere la autoturisme pe locurile de parcare;

j) staționarea autovehiculelor pe locul de parcare de reședintă”.

Craiovenii interesați pot trimite sugestii/observații, până la data de 06.02.2026,