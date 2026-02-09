Aproximativ 1300 de primari participă la Adunarea Generală ACoR și cer întâlnire cu premierul Bolojan

Aproximativ 1300 de primari ai comunelor din România participă, în aceste zile, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România (ACoR), desfășurată la Palatul Parlamentului. Edilii locali reclamă faptul că deciziile guvernanților afectează direct comunitățile rurale și că presiunea venită din partea cetățenilor devine tot mai greu de gestionat la nivel local.

Întâlnire cu premierul Ilie Bolojan

Primarii au solicitat o întâlnire directă cu premierul Ilie Bolojan, pentru a-și expune nemulțumirile și problemele administrațiilor locale. Marți, 10 februarie, șeful Guvernului urmează să se întâlnească cu reprezentanții comunelor, printre care 39 de primari din județul Constanța, potrivit Marianei Gâju, președintele ACoR – filiala Constanța.

Grevă de avertisment în primării

În paralel, angajații din primăriile de comune vor declanșa o grevă de avertisment între orele 10:00 și 12:00, tot marți, 10 februarie. Acțiunea este organizată de Federația COLUMNA-SCOR și vizează sectorul de negociere colectivă din Administrația Publică. Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unor consultări cu Guvernul, calendarul protestelor va fi pus în aplicare.

Revendicările sindicatelor și riscul fondurilor europene

Printre principalele revendicări se numără:

Elaborarea noii legi a salarizării personalului bugetar, asumată prin PNRR – jalonul 420, care trebuie finalizată până la 31 august 2026.

Renunțarea la disponibilizări și reducerea cheltuielilor salariale din administrația publică și sectorul asistenței sociale.

Neîndeplinirea obiectivului privind salarizarea ar putea conduce la pierderi de fonduri europene între 300 și 700 de milioane de euro, afectând aproximativ 450.000 de angajați și adâncind discrepanțele dintre comunitățile rurale.

