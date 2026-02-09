Marina franceză confiscă peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud

Marina franceză a confiscat 4,25 tone de cocaină de pe o navă care traversa Pacificul de Sud spre Africa de Sud, au anunțat oficialii. Nava provenea din America Centrală și era considerată că se îndreaptă spre Africa de Sud.

Încărcătura a fost distrusă pe mare, departe de zona economică polineziană și de zonele marine protejate, potrivit France 24. Nava și echipajul său au fost eliberați în conformitate cu dreptul internațional, fără formularea de acuzații locale.

O acțiune similară recentă

Luna trecută, marina franceză a confiscat aproape 5 tone de cocaină de pe o navă de pescuit din apropierea Polineziei Franceze, despre care se credea că se îndrepta spre Australia.

Context internațional și traficul de droguri în Pacific

Potrivit ONU, grupurile de crimă organizată implicate în traficul de cocaină și metamfetamină și-au extins prezența în Pacific în ultimii ani.

Cantități mari de droguri sunt transportate din America de Nord și de Sud către Australia și Noua Zeelandă.

Polinezia Franceză, cu o populație de doar 280.000 de locuitori, nu este o țintă principală, dar se confruntă cu un consum semnificativ de metamfetamină.

