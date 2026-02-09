Polițiștii olteni au acționat intens în weekend: 21 de permise reținute și sancțiuni de peste 130.000 lei

În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat acțiuni pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea siguranței rutiere și prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente.

Au fost vizate:

prevenirea faptelor de violență 👮‍♂️

depistarea șoferilor care nu respectă regimul rutier 🚗

conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive 🍺⚡

nerespectarea limitelor legale de viteză 🏎️

Intervenții și sancțiuni aplicate

Pe durata weekendului, polițiștii au intervenit la 85 de solicitări, dintre care 62 au fost sesizate prin 112.

În cadrul activităților au fost aplicate 489 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 130.000 lei.

Permise reținute și certificate retrase

21 permise de conducere reținute, dintre care: 10 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h 🚨 1 pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe 🍷 10 pentru alte abateri la regimul rutier

19 certificate de înmatriculare retrase pentru defecțiuni tehnice sau neîndeplinirea obligațiilor legale ⚠️

7 infracțiuni constatate la regimul rutier

Cazuri semnificative

La 8 februarie, în jurul orei 19:00, polițiștii din Balș au oprit un bărbat de 59 de ani, care conducea sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice și continuă cercetările.

În aceeași zi, în jurul orei 17:00, polițiștii din Piatra-Olt au depistat un tânăr de 29 de ani, care conducea cu permisul suspendat. În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor.

