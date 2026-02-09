(VIDEO) Polițiștii mehedințeni, acțiune intensă pentru siguranța rutieră: 7 permise reținute și vehicule imobilizate

Polițiștii mehedințeni au desfășurat o amplă acțiune de prevenire a accidentelor rutiere și de sancționare a conducătorilor auto care încalcă legea.
Acțiunea a vizat în special vehiculele destinate transportului public și de marfă, dar și șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.
Zone vizate și scopul acțiunii
Acțiunile polițiștilor s-au concentrat pe:
- arterele principale din județ
- zonele cu trafic intens, în special unde circulația autovehiculelor de mare tonaj și a mijloacelor de transport persoane prezintă risc crescut
Obiectivul principal: creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor 🚦.
Rezultatele verificărilor
În cadrul acțiunii:
- Au fost identificate 7 situații de conducere sub influența alcoolului 🍷
- S-au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 25.000 de lei 💸
- Polițiștii au reținut 7 permise de conducere, au retras 5 certificate de înmatriculare și au imobilizat 4 vehicule periculoase 🚗🚛
De asemenea, au fost efectuate peste 60 de teste cu aparatul etilotest, pentru depistarea alcoolemiei la volan.
Exemple semnificative de sancțiuni
- Vânju Mare – bărbat din Gorj, alcoolemie 0,23 mg/l. Amendă: 1.822,5 lei + suspendarea permisului.
- DN 67 – bărbat din Gorj conducea cu cardul tahograf al altui șofer. Amendă: 9.000 lei + imobilizare ansamblu de vehicule.
- DN 6, transport internațional – bărbat din Dolj, depășire dimensiuni admise. Amendă: 2.000 lei + imobilizare vehicul.
- Drobeta-Turnu Severin – alcoolemie 0,29 mg/l. Amendă: 1.822,5 lei + suspendarea permisului.
- Orșova – alcoolemie 0,20 mg/l. Amendă: 1.822,5 lei + suspendarea permisului.
Polițiștii precizează că acțiuni similare vor fi desfășurate în continuare, pe segmente de drum cu risc ridicat, pentru toate categoriile de participanți la trafic.
