(VIDEO) Craiova: Explozie urmată de incendiu într-un apartament de pe strada Dâmbovița

Momente de panică într-un imobil de locuințe de pe strada Dâmbovița, unde o explozie urmată de incendiu s-a produs într-un apartament situat la parterul blocului.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii cu:

două autospeciale de stingere,

un echipaj CBRN,

un echipaj SMURD,

o ambulanță SAJ, pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor.

Incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum

Potrivit informațiilor operative, explozia s-a produs în interiorul apartamentului, iar incendiul se manifesta într-una dintre camere, cu degajare masivă de fum.

Persoana care locuiește în apartament ar fi reușit să se evacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Pompierii acționează simultan pentru:

localizarea și lichidarea incendiului;

verificarea locuințelor;

evacuarea persoanelor de la etajele superioare ale imobilului.

Până în acest moment 4 persoane au suferit atac de panică.

Intervenția este în desfășurare, iar salvatorii verifică dacă există victime sau persoane surprinse în interior.

Se lucreză pentru evacuarea fumului.

