(VIDEO) Craiova: Explozie urmată de incendiu într-un apartament de pe strada Dâmbovița

Momente de panică într-un imobil de locuințe de pe strada Dâmbovița, unde o explozie urmată de incendiu s-a produs într-un apartament situat la parterul blocului.
La fața locului au intervenit de urgență pompierii cu:
- două autospeciale de stingere,
- un echipaj CBRN,
- un echipaj SMURD,
- o ambulanță SAJ, pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor.
Incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum
Potrivit informațiilor operative, explozia s-a produs în interiorul apartamentului, iar incendiul se manifesta într-una dintre camere, cu degajare masivă de fum.
Persoana care locuiește în apartament ar fi reușit să se evacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție.
Pompierii acționează simultan pentru:
- localizarea și lichidarea incendiului;
- verificarea locuințelor;
- evacuarea persoanelor de la etajele superioare ale imobilului.
Până în acest moment 4 persoane au suferit atac de panică.
Intervenția este în desfășurare, iar salvatorii verifică dacă există victime sau persoane surprinse în interior.
Se lucreză pentru evacuarea fumului.
