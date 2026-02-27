7.6 C
Craiova
vineri, 27 februarie, 2026
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Craiova: Explozie urmată de incendiu într-un apartament de pe strada Dâmbovița

Mariana BUTNARIU
Momente de panică într-un imobil de locuințe de pe strada Dâmbovița, unde o explozie urmată de incendiu s-a produs într-un apartament situat la parterul blocului.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii cu:

  • două autospeciale de stingere,
  • un echipaj CBRN,
  • un echipaj SMURD,
  • o ambulanță SAJ, pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor.

Incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum

Potrivit informațiilor operative, explozia s-a produs în interiorul apartamentului, iar incendiul se manifesta într-una dintre camere, cu degajare masivă de fum.

Persoana care locuiește în apartament ar fi reușit să se evacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Pompierii acționează simultan pentru:

  • localizarea și lichidarea incendiului;
  • verificarea locuințelor;
  • evacuarea persoanelor de la etajele superioare ale imobilului.

Până în acest moment 4 persoane au suferit atac de panică.

Intervenția este în desfășurare, iar salvatorii verifică dacă există victime sau persoane surprinse în interior.

Se lucreză pentru evacuarea fumului.

