Restricții de circulație în Craiova pentru meciul Universitatea Craiova – FC Metaloglobus

Primăria Municipiului Craiova anunță instituirea unor restricții de circulație pentru desfășurarea partidei de fotbal dintre Universitatea Craiova și FC Metaloglobus București.Meciul este programat în data de 28 februarie 2026, pe Stadionul Ion Oblemenco.

Ce străzi vor fi închise

În intervalul 14:00 – 18:00, circulația rutieră va fi restricționată pe:

📍 Bulevardul Ilie Balaci – tronsonul cuprins între:

intersecția cu Bd. 1 Mai

până la intersecția cu Str. Râului (prin zona Str. Gheorghe Bibescu)

Traficul auto va fi deviat pe arterele adiacente.

Cum se va circula în zona stadionului

Autoritățile precizează că:

circulația vehiculelor și a pietonilor în jurul stadionului se va desfășura normal pe durata meciului;

pe durata meciului; accesul în zona restricționată este permis pentru: autospeciale cu regim prioritar; autovehicule cu tichet de acces valabil; riverani fără alt acces către proprietate; vehicule care transportă persoane cu dizabilități; mașinile televiziunilor ce transmit evenimentul.



Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor aflați în teren

