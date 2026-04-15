Viktor Orbán, învins la alegerile legislative, nu va mai participa la summit-ul liderilor UE de săptămâna viitoare

Premierul naționalist-populist al Ungariei, Viktor Orbán, nu va mai participa la summitul liderilor Uniunii Europene de săptămâna viitoare, în Cipru, după ce a pierdut alegerile legislative în țara sa, informează Politico pe surse.

Orbán rămâne prim-ministru până luna viitoare, când rivalul său, Péter Magyar, va prelua puterea, conform procedurii de convocare a noului Parlament.

Premierul în funcție și partidul său FIDESZ au suferit o înfrângere zdrobitoare la alegerile legislative

Reamintim că premierul în funcție și partidul său FIDESZ au suferit o înfrângere zdrobitoare la alegerile legislative care au avut loc duminică, 12 aprilie. Mandatul lui Orbán la șefia Guvernului se încheie, astfel, după 16 ani. El urma să participe la reuniunea programată în 23-24 aprilie, în Cipru, în cadrul căreia liderii naționali europeni vor discuta criza din Orientul Mijlociu și următorul buget al blocului pentru următorii șapte ani.

În conformitate cu regulamentul Consiliului, Orbán va fi reprezentat la reuniune de un alt lider naționalist european. Este probabil ca acest rol să îi revină aliatului său, prim-ministrul slovac Robert Fico, conform G4Media.ro.

Orbán a reprezentat mult timp o influență perturbatoare în cadrul Consiliului

Orbán a reprezentat mult timp o influență perturbatoare în cadrul Consiliului, folosindu-și adesea dreptul de veto pentru a bloca sancțiunile împotriva Rusiei și ajutorul UE pentru Ucraina. În timpul summitului liderilor UE de luna trecută, președintele Consiliului, António Costa, i-a etichetat comportamentul ca un „șantaj”, subliniind că e „complet inacceptabil”.

Citeşte şi: Șofer prins circulând pe A1 cu 224 de km/h





