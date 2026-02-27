Bătaie între eleve într-un liceu din Slatina. O adolescentă a ajuns la spital

Un incident de violență școlară a avut loc vineri dimineață, 27 februarie, într-un liceu din municipiul Slatina. O elevă de 17 ani ar fi fost agresată fizic de către o colegă mai mică.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 09:15 cu privire la producerea unui conflict între două minore în incinta unității de învățământ.

Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că incidentul s-ar fi produs în timpul unei pauze, pe fondul unui conflict spontan. O adolescentă de 16 ani ar fi agresat-o fizic pe colega sa de 17 ani.

Victima a fost transportată la spital

În urma agresiunii, fata rănită a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru evaluare și tratament de specialitate.

Cadrele medicale au intervenit prompt, iar starea acesteia urmează să fie stabilită de specialiști.

Polițiștii au deschis dosar penal

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

