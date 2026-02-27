Vâlcea: Incendiu la o casă din Vlădești

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Vlădești.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alocate:

3 autospeciale de stingere cu apă și spumă,

o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea.

La sosirea echipajelor operative la locul intervenției, incendiul se manifesta la nivelul acoperisului in jurul cosului de fum pe o suprafata de aprox. 2 mp. Incendiul a fost localizat și lichidat, în limitele găsite. Nu au fost victime.

Cauza probabilă: coș de fum neizolat corespunzător.

Recomandări

Pe această cale, având în vedere că suntem încă în sezonul rece, vă recomandăm să acordați atenție coșurilor de fum și să țineți cont de următoarele măsuri preventive:

Coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, reparate şi curăţate periodic de persoane specializate şi autorizate.

Nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 centimetri; – În spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;

În podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, pentru a se putea observa cu uşurinţă eventualele fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile;

În podul clădirilor şi în încăperi nesupravegheate, pardoseala din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile;

Gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă);

Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile.

