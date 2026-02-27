Italia: O româncă e acuzată că și-a înscenat un jaf după ce şi-ar fi pierdut banii la păcănele

9.5 C
De Magda Dragu
O româncă de 46 de ani a fost denunţată de carabinieri din Frosinone, între Roma și Napoli, pentru simularea unei infracțiuni, anunță presa italiană.

Ea a raportat un jaf violent, susținând că a fost lovită din spate și jefuită de bijuterii și bani, notează presa italiană. Dar acel atac nu a avut loc niciodată, susține autoritățile.

Evenimentele datează din dimineața zilei de 17 ianuarie 2026, când femeia s-a prezentat la secția Carabinieri din Villa Latina pentru a raporta o agresiune pe care o suferise cu puțin timp înainte.

Conform declarației sale, în timp ce se îndrepta spre casă, a fost abordată din spate de un bărbat pe bicicletă care, după ce a forțat-o să se întoarcă, i-a dat un pumn în față, provocându-i căderea la pământ și pierderea cunoștinței.

După ce și-a revenit, potrivit declarației sale, a observat că din geanta ei fuseseră furate un colier din aur galben în formă de inimă, trei verighete și 250 de euro în numerar.

Versiunea detaliată a stârnit îndoieli

Cu toate acestea, această versiune detaliată a stârnit îndoieli în rândul personalului militar al Comandamentului Provincial al Carabinieri din Frosinone încă de la început.

Neconcordanțele care au apărut i-au determinat pe anchetatori să aprofundeze ancheta, analizând sistemele de supraveghere video din zonă și colectând declarații ale martorilor. Ancheta a clarificat faptele: nu a existat niciun atac și niciun hoț pe bicicletă. Jaful fusese în întregime înscenat.

Banii pe care femeia trebuia să-i trimită familiei sale fuseseră pierduți la jocurile de noroc

Banii pe care femeia trebuia să-i trimită familiei sale fuseseră pierduți la jocurile de noroc într-o sală de jocuri locală. De aceea s-a luat decizia de a inventa episodul criminal pentru a justifica lipsa banilor.

Femeia în vârstă de 46 de ani va trebui să răspundă acum pentru infracțiunea de simulare a unei infracțiuni; cazul ei este examinat de Parchetul din Cassino.

