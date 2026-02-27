Guvernul a aprobat proiectul prin care reduce unele taxe și impozite locale

Guvernanții au decis o reducere de impozit pentru clădirile vechi și pentru persoanele cu handicap.

În ședința de Guvern de vineri au fost aprobate modificările de taxe locale în forma discutată în coaliție la începutul săptămânii. Guvernanții au decis o reducere de impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani şi de 15% pe clădirile cu o vechime între 50 şi 100 de ani.

Guvernul a decis şi reducerea impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap, astfel că persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice, conform stirileprotv.ro.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă scos de pe ordinea de zi care modifică şi completează unele acte normative în materie fiscal-bugetară prevedea măsuri pentru reducerea riscului privind neplata accizelor şi TVA datorate bugetului de stat de către operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul comercializării produselor accizabile, cu preponderenţă produse energetice.

Actul normativ menţionează, printre altele, că vor fi stabilite, prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, condiţiile pentru obţinerea atestatului de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, păcură şi biocombustibili.

Proiect de hotărâre care vizează cheltuielile prefecților și subprefecților

Pe agenda Guvernului s-a aflat un proiect de hotărâre care vizează cheltuielile prefecților și subprefecților. OUG-ul stabilește plafonul maxim al cheltuielilor pentru locuinţa de serviciu, cazare şi deplasarea dus-întors între municipiul în care îşi are sediul instituţia prefectului şi localitatea de domiciliu va fi de 18.000 lei anual, respectiv 1.500 lei lunar. În situaţia în care chiria stabilită prin contract depăşeşte plafonul maxim, suma decontată nu va putea depăşi valoarea acestuia.

Pe agenda Guvernului s-au mai aflat eliberări şi/sau numiri de prefecţi şi subprefecţi, precum şi declararea unui teren ca bun de interes public naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea sa în administrarea Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova.

