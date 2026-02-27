O asistentă medicală de 23 de ani a murit imediat după ce a intrat în tură. Asistenta, de la o clinică medicală privată din municipiul Constanţa, intrase vineri dimineață în tură, însă la scurt timp i s-a făcut rău și a murit în cadrul unităţii, transmite Replica Online.

IPJ Constanța a anunțat că poliţiştii au fost anunţaţi, vineri, în jurul orei 8.20, prin apel 112, cu privire la faptul că unei angajate i s-a făcut rău şi ulterior a decedat, într-o unitate medicală privată din municipiul Constanţa.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de 23 de ani.Din primele cercetări efectuate la faţa locului, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Trupul neînsufleţit urmează să fie depus la Morga Cimitirului Central pentru a fi făcută autopsiei şi stabilită cauza decesului. În cauză, polițiștii au deschis dosar penal.

