Femeie amenințată cu moartea de un bărbat după ce nu i-a acceptat cererea de prietenie pe Facebook

Amenințări cu moartea după un refuz pe Facebook! O femeie a fost amenințată cu moartea de un bărbat după ce nu i-a acceptat cererea de prietenie pe Facebook. Cazul a ajuns în atenția poliției, iar oamenii legii fac cercetări pentru a stabili toate împrejurările.

Un bărbat a intrat cu forța în casa unei femei care locuia împreună cu fiica sa și a amenințat-o cu moartea pentru ca aceasta a refuzat să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. Cele două victime au obținut un ordin de protecție împotriva agresorului, potrivit digi24.ro.

Autoritățile au transmis că incidentul a avut loc într-o comună din Dâmbovița. Potrivit surselor, aceștia ar fi fost anterior într-o relație de concubinaj.

„La data de 26 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, un bărbat, în vârstă de 48 de ani. Acesta este cercetat într-un dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, șantaj și amenințare.

Cercetările au reliefat faptul că, bărbatul, la data de 25 februarie a.c., în jurul orei 23:50, ar fi pătruns, fără drept, în locuința unei femei, de 41 de ani, din comuna Nucet, și ar fi constrâns-o pe aceasta, prin amenințare cu suprimarea vieții, să îi accepte cererea de prietenie pe o platformă de socializare, creându-i astfel o stare de temere victimei.

A fost dispusă monitorizarea electronică a bărbatului

În urma întocmirii formularelor de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea femeii de 41 de ani și a fiicei sale, de 17 ani, să fie pusă în pericol, fiind emise două ordine de protecție provizorii cu valabilitate 120 de ore. De asemenea, cu acordul victimelor, a fost dispusă monitorizarea electronică a bărbatului, prin montarea unui dispozitiv de supraveghere electronică.

Pe parcursul zilei de astăzi, 27 februarie a.c., cel în cauză va fi prezentat magistraților, pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au transmis autoritățile abilitate.