Când începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, joi, 26 februarie, aprobarea calendarului pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026 – 2027.

Într-o postare pe Facebook, instituția a oferit părinților informațiile pentru parcurgerea acestui proces.

„Dragi părinți, calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 – 2027 a fost aprobat”, a transmis Ministerul. În același comunicat, se precizează că părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare. Pentru copiii care vor împlini această vârstă între 1 septembrie și 31 decembrie 2026, înscrierea se poate face numai dacă există o recomandare de înscriere în învățământul primar, condiționată de nivelul de dezvoltare al copilului.

Perioada propusă pentru evaluarea copiilor și eliberarea recomandărilor este 16-30 martie 2026

Pentru cei care frecventează grădinița, recomandarea este eliberată de instituția de învățământ preșcolar, la cererea părinților. În cazul copiilor care nu au frecventat grădinița sau care revin din străinătate, recomandarea se eliberează de către CJRAE/CMBRAE, tot la solicitarea părinților. Perioada propusă pentru depunerea cererilor, evaluarea copiilor și eliberarea recomandărilor este 16-30 martie 2026.

Părinții care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau al căror nivel de dezvoltare nu este considerat corespunzător vor primi consiliere pentru înscrierea copiilor în grupa mare de grădiniță.

Fiecare unitate de învățământ va publica circumscripțiile școlare și numărul de clase pregătitoare disponibile

Ministerul a mai precizat că, în 12 martie, fiecare unitate de învățământ va publica pe canalele proprii circumscripțiile școlare și numărul de clase pregătitoare disponibile. „Pentru a vă sprijini, în perioada următoare vom reveni cu un material conținând principalele întrebări și răspunsuri privind cele mai importante aspecte legate de înscrierea copiilor la școală”, se arată în postare.

Forma finală a calendarului a fost aprobată după analiza feedbackului primit prin consultarea publică și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. Calendarul integral va fi disponibil pe site-ul instituției după publicarea în Monitorul Oficial.

