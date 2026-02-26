(Surse) Donald Trump va fi invitat la București, la Summitul B9. Vor fi prezenți și Mark Rutte și Volodimir Zelenski

Donald Trump ar urma să fie invitat la Summitul B9 de la București, de pe 13 mai, au declarat surse politice. Formatul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia) și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.

În cazul în care președintele american nu va putea răspunde invitației, este probabil ca în locul său să participe șeful diplomației americane, Marco Rubio, potrivit digi24.ro.

Formatul a luat naștere ca reacție la atitudinea agresivă a Rusiei

Formatul București 9 a fost înfiinţat la iniţiativa fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis, şi a preşedintelui Poloniei, Andrzej Duda, în 2015, iar prima reuniune a avut loc la Bucureşti. Formatul a luat naștere ca reacție la atitudinea agresivă a Rusiei, în special după anexarea peninsulei Crimeea și desfășurarea operațiunilor militare din Donbas în 2014. Toate țările alianței fie au făcut parte din fosta Uniune Sovietică (URSS), fie au făcut parte din sfera sa de influență. În 2025, Summitul B9 a fost organizat la Vilnius.

