Elevii din Dolj învață cum să devină lideri ai schimbării în educație!

Consiliul Județean al Elevilor Dolj organizează Sesiunea Județeană de Formare a Elevilor Reprezentanți, un eveniment esențial pentru dezvoltarea leadershipului și a implicării democratice în școli.

Două zile dedicate reprezentării elevilor

🗓 2 – 3 martie 2026

Evenimentul face parte din mecanismele naționale de formare a elevilor implicați în structurile de reprezentare și urmărește profesionalizarea rolului elevului reprezentant în sistemul educațional.

Scopul principal:

consolidarea participării democratice,

dialog real între elevi, școli și autorități,

creșterea calității deciziilor din mediul școlar.

Ziua I – Deschiderea oficială

În Aula Magna – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, la ora 10:00, evenimentul va reuni:

reprezentanți ai autorităților locale și județene

instituții partenere

invitați din structurile naționale ale reprezentării elevilor

Ziua a II-a – Formare și ateliere aplicate

În amfiteatrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj participanții vor lua parte la sesiuni interactive dedicate:

drepturilor și obligațiilor elevilor,

funcționării structurilor de reprezentare școlare și județene,

rolului și responsabilităților elevului reprezentant,managementului educațional și eticii instituționale,

comunicării cu autoritățile publice,

elaborării și susținerii politicilor educaționale.

Atelierele vor fi susținute de formatori specializați și invitați de la nivel național, inclusiv reprezentanți ai Comisiei Naționale de Etică.

Partenerii evenimentului

Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu:

Inspectoratul Școlar Județean Dolj,

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj,

Instituția Prefectului – Județul Dolj,

Consiliul Județean Dolj,Primăria Municipiului Craiova,

Crucea Roșie Română,

Asociația Pro Reziliența,

Asociația Today Social Skills,

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova.

Evenimentul contribuie la formarea unei noi generații de elevi implicați activ în guvernanța educațională și în dezvoltarea comunității școlare.

