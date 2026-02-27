Legea pensiilor speciale ale magistraților a fost promulgată! Nicușor Dan: „Un gest de echitate așteptat de societate”

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, imediat după publicarea motivării Curții Constituționale în Monitorul Oficial.

Reforma pensiilor speciale intră în vigoare

Șeful statului a transmis că modificarea modului de calcul al pensiilor reprezintă:

un pas spre echitate socială,

recâștigarea încrederii cetățenilor în stat,

punerea în aplicare a unei reforme cerute de societate.

💬 „Încrederea cetățenilor în stat se recâștigă atunci când reformele devin realitate”, a transmis președintele.

Totodată, acesta a subliniat că rolul magistraților rămâne esențial în funcționarea statului și că va susține îmbunătățirea condițiilor de lucru din sistemul judiciar.

Ce spune Curtea Constituțională

CCR a declarat legea constituțională și a explicat că:

pensia de serviciu NU este eliminată,

sistemul este „reașezat” pe o bază necontributivă,

măsura a fost justificată de situația bugetară dificilă și obligațiile din PNRR.

Judecătorii au invocat:

deficit bugetar ridicat

suspendarea a 869 milioane euro din PNRR

necesitatea stabilizării finanțelor publice

CCR a precizat și că nu poate evalua oportunitatea politică sau impactul financiar al legii.

Cum se modifică pensiile magistraților

Noua lege introduce:

plafonarea pensiei la 70% din ultimul venit net,

scăderea bazei de calcul de la 80% la 55% din indemnizația brută,

mecanisme tranzitorii până la vârsta standard de pensionare.

Comparativ european, CCR arată că pensiile magistraților din România rămân semnificativ peste media economică.

Opinie separată: riscuri pentru independența Justiției

O parte dintre judecătorii CCR au criticat legea, susținând că:

reducerea este abruptă,

pot apărea diferențe discriminatorii între categorii profesionale,

există riscul afectării garanțiilor independenței magistraților.

De asemenea, reprezentanți ai sistemului judiciar au cerut anterior retrimiterea legii în Parlament.

Reformă cu miză europeană

Adoptarea legii este legată direct de:

reformele asumate prin PNRR,

deblocarea fondurilor europene,

reforma sistemului pensiilor speciale.

