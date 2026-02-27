Legea pensiilor speciale ale magistraților a fost promulgată! Nicușor Dan: „Un gest de echitate așteptat de societate”

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, imediat după publicarea motivării Curții Constituționale în Monitorul Oficial.
Reforma pensiilor speciale intră în vigoare
Șeful statului a transmis că modificarea modului de calcul al pensiilor reprezintă:
- un pas spre echitate socială,
- recâștigarea încrederii cetățenilor în stat,
- punerea în aplicare a unei reforme cerute de societate.
💬 „Încrederea cetățenilor în stat se recâștigă atunci când reformele devin realitate”, a transmis președintele.
Totodată, acesta a subliniat că rolul magistraților rămâne esențial în funcționarea statului și că va susține îmbunătățirea condițiilor de lucru din sistemul judiciar.
Ce spune Curtea Constituțională
CCR a declarat legea constituțională și a explicat că:
- pensia de serviciu NU este eliminată,
- sistemul este „reașezat” pe o bază necontributivă,
- măsura a fost justificată de situația bugetară dificilă și obligațiile din PNRR.
Judecătorii au invocat:
- deficit bugetar ridicat
- suspendarea a 869 milioane euro din PNRR
- necesitatea stabilizării finanțelor publice
CCR a precizat și că nu poate evalua oportunitatea politică sau impactul financiar al legii.
Cum se modifică pensiile magistraților
Noua lege introduce:
- plafonarea pensiei la 70% din ultimul venit net,
- scăderea bazei de calcul de la 80% la 55% din indemnizația brută,
- mecanisme tranzitorii până la vârsta standard de pensionare.
Comparativ european, CCR arată că pensiile magistraților din România rămân semnificativ peste media economică.
Opinie separată: riscuri pentru independența Justiției
O parte dintre judecătorii CCR au criticat legea, susținând că:
- reducerea este abruptă,
- pot apărea diferențe discriminatorii între categorii profesionale,
- există riscul afectării garanțiilor independenței magistraților.
De asemenea, reprezentanți ai sistemului judiciar au cerut anterior retrimiterea legii în Parlament.
Reformă cu miză europeană
Adoptarea legii este legată direct de:
- reformele asumate prin PNRR,
- deblocarea fondurilor europene,
- reforma sistemului pensiilor speciale.
