Alertă aeriană în această dimineață la granița României! Dronă detectată lângă județul Tulcea

Radarele MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă aflată în spațiul aerian ucrainean, care evolua spre nordul județului Tulcea.

Ca măsură preventivă:

sistemele de apărare aeriană au fost puse în stare de alertă,

la ora 07:17 a fost transmis mesaj RO-Alert către populația din zona vizată.

Nu a existat pericol pentru România

Autoritățile au confirmat că:

drona nu a pătruns în spațiul aerian național,

la ora 07:47 starea de alertă a fost ridicată.

Monitorizare permanentă alături de NATO

Ministerul Apărării Naționale a transmis că monitorizează constant spațiul aerian, în cooperare cu aliații NATO, pentru protejarea siguranței și integrității teritoriale a României.

Incidentul vine după mai multe episoade similare produse în apropierea graniței, pe fondul atacurilor aeriene din sudul Ucrainei.

Citește și: Alertă aeriană la granița României! Drone detectate după atacuri rusești asupra Ucrainei