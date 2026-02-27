6.7 C
Știri de ultima orăActualitateAlertă aeriană în această dimineață la granița României! Dronă detectată lângă județul Tulcea

Alertă aeriană în această dimineață la granița României! Dronă detectată lângă județul Tulcea

De Mariana BUTNARIU

Radarele MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă aflată în spațiul aerian ucrainean, care evolua spre nordul județului Tulcea.

Ca măsură preventivă:

  • sistemele de apărare aeriană au fost puse în stare de alertă,
  • la ora 07:17 a fost transmis mesaj RO-Alert către populația din zona vizată.

Nu a existat pericol pentru România

Autoritățile au confirmat că:

  • drona nu a pătruns în spațiul aerian național,
  • la ora 07:47 starea de alertă a fost ridicată.

Monitorizare permanentă alături de NATO

Ministerul Apărării Naționale a transmis că monitorizează constant spațiul aerian, în cooperare cu aliații NATO, pentru protejarea siguranței și integrității teritoriale a României.

Incidentul vine după mai multe episoade similare produse în apropierea graniței, pe fondul atacurilor aeriene din sudul Ucrainei.

