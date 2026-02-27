Alertă aeriană la granița României! Drone detectate după atacuri rusești asupra Ucrainei

Momente tensionate joi după-amiază în zona Deltei Dunării, unde radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone în apropierea frontierei României.

În urma unui nou atac aerian lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, sistemele de supraveghere românești au identificat un vehicul aerian fără pilot în proximitatea graniței.

În jurul orei 16:25, două aeronave F-16 de la Baza Aeriană Fetești au fost ridicate de urgență în aer, conform procedurilor de poliție aeriană.

Mesaje RO-Alert pentru populație

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit notificări RO-Alert, emise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ca măsură preventivă.

✅ Prima dronă nu a intrat în spațiul aerian național, iar alerta a fost ridicată în jurul orei 17:30.

NATO a intervenit rapid

Situația s-a tensionat din nou la ora 18:00, când a fost observată o altă dronă îndreptându-se spre România.

🔵 Au fost ridicate:

un avion Eurofighter Typhoon al Forțelor Aeriene Germane,

un avion Eurofighter Typhoon al Forțelor Aeriene Spaniole.

de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Drona a intrat temporar în spațiul aerian românesc

Autoritățile au confirmat că:

drona a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național,

a părăsit zona în jurul orei 18:30, la nord de Sulina.

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis populației din nord-estul județului Tulce

Evenimentul are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, extrem de aproape de granița României și a spațiului NATO.

