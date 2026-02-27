(VIDEO) Tensiuni majore între SUA și Cuba după un atac armat pe mare: cetățean american printre victime

Un incident grav petrecut în largul coastelor Cubei ridică semne serioase de întrebare și reaprinde tensiunile dintre Washington și Havana.

Autoritățile cubaneze au deschis focul asupra unei ambarcațiuni rapide înmatriculate în Florida, suspectată de o posibilă infiltrare cu scopuri teroriste.

Bilanțul preliminar:

4 persoane ucise,

6 persoane rănite,

cel puțin un cetățean american confirmat printre victime.

Potrivit oficialilor cubanezi, barca ar fi intrat ilegal în apele teritoriale ale Cubei, la aproximativ o milă marină de Cayo Falcones.

Acuzații grave și versiuni contradictorii

Autoritățile din Havana susțin că:

pasagerii ar fi deschis primii focul,

pe ambarcațiune au fost găsite arme de foc, puști de asalt și dispozitive explozive improvizate,

majoritatea ocupanților aveau antecedente penale.

În schimb, proprietarul bărcii afirmă că aceasta ar fi fost furată de un angajat, potrivit BBC.

Reacția Statelor Unite

Secretarul de Stat Marco Rubio a catalogat incidentul drept „extrem de neobișnuit” și a confirmat că Washingtonul investighează cazul.

Oficialii americani spun clar:

operațiunea NU a fost organizată de guvernul SUA,

nu a existat implicare oficială americană.

Răspunsul Cubei

Președintele Miguel Díaz-Canel a declarat că țara sa va răspunde ferm oricărei agresiuni: „Cuba se va apăra cu determinare împotriva oricărei agresiuni teroriste.”

Autoritățile cubaneze au precizat că toți ocupanții erau cetățeni cubanezi stabiliți în SUA.

Context exploziv în regiune

Incidentul vine într-un moment deja tensionat:

relații fragile între SUA și Cuba

sancțiuni energetice și criză de combustibil pe insulă

presiuni politice crescute după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro

Ce urmează

SUA și 🇨🇺 Cuba spun că vor coopera pentru clarificarea evenimentelor, însă rămân numeroase întrebări:

cine se afla cu adevărat pe ambarcațiune?

a fost o infiltrare reală sau o neînțelegere fatală?

ar putea escalada conflictul diplomatic?

