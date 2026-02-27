Dispute și decizii grele în Consiliul Local Craiova

Aleșii locali s-au reunit joi, în ședință ordinară, pentru a dezbate și vota cele 40 de proiecte de hotărâre care vizează administrarea patrimoniului, serviciile publice și organizarea unor instituții din subordinea primăriei. Discuțiile au fost marcate de schimburi de replici pe tema parcărilor rezidențiale și a valorificării unor imobile aflate în proprietatea orașului. Consilierii locali de la USR și PNL au fost mai activi ca niciodată, dar în cele din urmă “majoritatea PSD-AUR” și-a spus cuvântul.

Cea mai importntă decizie a Consiliului Local, de o mare importanță pentru craioveni, este aceea că există posibilitatea ca parcările rezidențiale să fie rezervate doar noaptea. Concret, un nou program pentru parcările rezidențiale ar putea fi implementat în Craiova, după ce Teodor Sas, liderul PNL Craiova, a depus un amendament în cadrul ședinței Consiliului Local de joi dimineața. Propunerea vizează reducerea intervalului de exclusivitate pentru titularii locurilor de parcare de reședință și permiterea accesului liber pe timpul zilei.Concret, amendamentul prevede ca locurile de parcare de reședință să fie rezervate beneficiarilor doar între orele 16:00 și 8:00. În intervalul 8:00 – 16:00, acestea ar urma să fie disponibile pentru orice șofer din municipiu.

„Am și depus un amendament. Propunem ca locul de parcare de reședință să fie rezervat beneficiarului între orele 16:00 și 8:00. Astfel, în intervalul acesta, locul respectiv să poată fi ocupat de orice alt autovehicul din municipiul Craiova. Această solicitare a venit din partea a foarte mulți cetățeni și ar fi benefic atât pentru administrație, cât și pentru comunitate”, a declarat Teodor Sas în ședință.

Viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu, a precizat că și administrația locală a avut în vedere, într-o primă etapă, un program similar. În forma pusă anterior în consultare publică, proiectul prevedea ca locurile să fie rezervate titularilor între orele 17:00 și 7:00.

Potrivit viceprimarului, amendamentul depus de liderul PNL conține unele erori de redactare și nu poate fi supus dezbaterii în actuala ședință. Cu toate acestea, autoritățile locale s-au arătat deschise reluării discuțiilor.

Modernizarea unor străzi din oraș prin programul „Anghel Saligny”, costuri umflate

Consilierii au aprobat contribuția de la bugetul local pentru mai multe investiții finanțate prin Programul Național „Anghel Saligny”, inclusiv pentru modernizarea unor străzi din Craiova. Printre acestea se numără lucrări pe străzile Alunului și Cocorului, proiecte considerate esențiale pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. „Fără cofinanțare locală, riscăm să pierdem aceste investiții”, a fost argumentul invocat în plen. În fapt, s-au executat, cu chiu cu vai, lucrările pe cele două străzi, dar primăria este chemată să contribuie cu 20% din valoarea sumelor estimate ce se vor solicita de la bugetul de stat în anul 2026. Unii consilieri local au reproșat administrativului că lucrările au fost făcute cu întârziere, iar costurile au crescut vertiginos.

“Suntem chemați să aprobăm contribuția proprie a municipiului pentru modernizarea acestei străzi la o valoare mai mare de patru ori, de la 21 de mii de lei la 86 de mii de lei. Strada Alunului trebuia modernizată în 2014, au trecut 12 ani, cheltuielile au crescut, termenul de execuție a crescut și tot nu a fost finalizată această stradă”, a precizat consilierul local Emilia Neagu.

Cabinetele medicale de pe strada Horia devin Centru de sănătate mintală și pentru prevenirea adicțiilor

Unul dintre cele mai tensionate momente ale ședinței ordinare a Consiliul Local Craiova a fost dezbaterea proiectului privind darea în administrare a imobilului din strada Horia nr. 5 către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. Potrivit raportului prezentat consilierilor, măsura este fundamentată pe necesitatea organizării unui centru de sănătate mintală și pentru prevenirea adicțiilor. Unii consilieri locali au susținut că măsura îi lovește, înainte de toate, pe pacienții care vor fi nevoiți să se deplaseze pe o distanță mai mare pentru a ajunge la cabinetele care urmează să fie mutate în alt cartier al orașului. În al doilea rând, medicii de familie urmează să se mute în locații improprii și au venit cu propunerea să le fie alocat alt spațiu.

„Este o măsură profund greşită. În primul rând că e vorba despre mii de pacienţi, 23.000 mai exact, multi dintre ei pensionari, care vor fi nevoiţi să facă 2-3-4 km în plus pentru o consultaţie, un tratament, sau o reţetă. Acesti medici îşi desfășoară activitatea de zeci de ani în acea locatie. În plus, după cum ne-au anunțat mai mulți dintre ei, medicii au depus de mai multă vreme cereri la primăria Craiova pentru achiziționarea acestor cabinete, cereri la care nu au primit niciun răspuns din partea instituției. Acest centru pentru tratarea adicțiilor, fără îndoială necesar, poate fi realizat prin fonduri europene, fără relocarea acestor cabinete. Sunt axe pentru acest lucru și sunt orașe care au rezolvast problema în acest fel”, a spus reprezentantul PNL, Teodor Sas.

Cabinetele medicale de strada Horia se mută în Brazda lui Novac

În locul cabinetelor se va reamenaja un Centru de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor, care are în structură compartiment pentru adulți și compartiment pentru copii.

“Ar fi mai bun sediul PSD”, a spus Emilia Neagu

Emilia Neagu, consilier local USR, a venit cu o propunere care l-a făcut pe președintele de ședință, viceprimarul Dan Păloiu, să-i taie microfonul, anunțând-o că nu va mai avea dreptul la cuvânt până la sfârșitul ședinței.

„În completarea a ceea ce a spus domnul consilier Sas, vreau să vă atrag și eu atenția că, din ceea ce ne spun și medicii vizați de această mutare, imobilul din Brazda lui Novac este impropriu pentru mutarea acestor cabinete. În plus, sunt și probleme legate de mobilitate, e foarte greu accesibil. Iar trasee de transport în comun spre această locație din Rovine, Calea București și Sărari nu există. Dacă vreți neapărat să mutați cabinetele de pe strada Horia, eu am găsit pentru dumneavoastră și pentur medici o soluție mult mai bună. O opţiune mult mai bună ar fi spaţiul de peste 300 de metri pătraţi de la parterul acelui bloc din Rovine, pe care tronează portretul faraonic al domnului euro-deputat Claudiu Manda”, a spus Emilia Neagu.

Preț halucinan sau preț foarte mic?

“Preț halucinant” pentru cumpărarea blocului ce ar urma să fie destinat birourilor Spitalului Victor Babeș de pe Calea București, au spus consilierii locali când a venit vorba de achiziția cu peste un milion de euro, acesta fiind prețul de pornire al negocierii.

“Este unul halucinant. Nu cred că ne permitem să începem negocierea de la acest preț, când noi avem o clădire fix la câțiva metri distanță. Nu este interesul economic al orașului. Nu este deloc eficient ceea ce facem”, a punctat Doru Câplea, consilier local PNL.

În replică, reprezentantul primăriei, viceprimarul Dan Păloiu a apreciat că prețul, dimpotrivă este unul foarte mic.“Prețul este foarte mic 1.600 de euro/mp”, a spus Dan Păloiu.

Casa cu copac se păstrează sau se demolează?

“Noi vindem clădirea, vom lua o redevență pe teren, ceea ce este bine. Temerea mea este că, atunci când cineva va achiziționa această clădire o va demola și va construi în locul ei o clădire comercială”, a precizat consilierul Eduard Cârceag.

Acesta a pus întrebarea dacă o nouă construcție se va integra perfect în configurația clădirilor din jur. Reprezentanții primăriei au spus că una dintre condiții este aceea ca cel care achiziționează să o conserve și să se reabiliteze fațada acestui imobil.

În cele din urmă, toate cele 40 de puncte de pe ordinea de zi au fost aprobate.