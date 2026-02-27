Dispute și decizii grele în Consiliul Local Craiova

Aleșii locali s-au reunit joi, în ședință ordinară, pentru a dezbate și vota cele 40 de proiecte de hotărâre care vizează administrarea patrimoniului, serviciile publice și organizarea unor instituții din subordinea primăriei. Discuțiile au fost marcate de schimburi de replici pe tema parcărilor rezidențiale și a valorificării unor imobile aflate în proprietatea orașului. Consilierii locali de la USR și PNL au fost mai activi ca niciodată, dar în cele din urmă “majoritatea PSD-AUR” și-a spus cuvântul.
Cea mai importntă decizie a Consiliului Local, de o mare importanță pentru craioveni, este aceea că există posibilitatea ca parcările rezidențiale să fie rezervate doar noaptea. Concret, un nou program pentru parcările rezidențiale ar putea fi implementat în Craiova, după ce Teodor Sas, liderul PNL Craiova, a depus un amendament în cadrul ședinței Consiliului Local de joi dimineața. Propunerea vizează reducerea intervalului de exclusivitate pentru titularii locurilor de parcare de reședință și permiterea accesului liber pe timpul zilei.Concret, amendamentul prevede ca locurile de parcare de reședință să fie rezervate beneficiarilor doar între orele 16:00 și 8:00. În intervalul 8:00 – 16:00, acestea ar urma să fie disponibile pentru orice șofer din municipiu.
Viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu, a precizat că și administrația locală a avut în vedere, într-o primă etapă, un program similar. În forma pusă anterior în consultare publică, proiectul prevedea ca locurile să fie rezervate titularilor între orele 17:00 și 7:00.
Potrivit viceprimarului, amendamentul depus de liderul PNL conține unele erori de redactare și nu poate fi supus dezbaterii în actuala ședință. Cu toate acestea, autoritățile locale s-au arătat deschise reluării discuțiilor.
Modernizarea unor străzi din oraș prin programul „Anghel Saligny”, costuri umflate
Consilierii au aprobat contribuția de la bugetul local pentru mai multe investiții finanțate prin Programul Național „Anghel Saligny”, inclusiv pentru modernizarea unor străzi din Craiova. Printre acestea se numără lucrări pe străzile Alunului și Cocorului, proiecte considerate esențiale pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. „Fără cofinanțare locală, riscăm să pierdem aceste investiții”, a fost argumentul invocat în plen. În fapt, s-au executat, cu chiu cu vai, lucrările pe cele două străzi, dar primăria este chemată să contribuie cu 20% din valoarea sumelor estimate ce se vor solicita de la bugetul de stat în anul 2026. Unii consilieri local au reproșat administrativului că lucrările au fost făcute cu întârziere, iar costurile au crescut vertiginos.
Cabinetele medicale de pe strada Horia devin Centru de sănătate mintală și pentru prevenirea adicțiilor
Unul dintre cele mai tensionate momente ale ședinței ordinare a Consiliul Local Craiova a fost dezbaterea proiectului privind darea în administrare a imobilului din strada Horia nr. 5 către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. Potrivit raportului prezentat consilierilor, măsura este fundamentată pe necesitatea organizării unui centru de sănătate mintală și pentru prevenirea adicțiilor. Unii consilieri locali au susținut că măsura îi lovește, înainte de toate, pe pacienții care vor fi nevoiți să se deplaseze pe o distanță mai mare pentru a ajunge la cabinetele care urmează să fie mutate în alt cartier al orașului. În al doilea rând, medicii de familie urmează să se mute în locații improprii și au venit cu propunerea să le fie alocat alt spațiu.
În locul cabinetelor se va reamenaja un Centru de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor, care are în structură compartiment pentru adulți și compartiment pentru copii.
“Ar fi mai bun sediul PSD”, a spus Emilia Neagu
Emilia Neagu, consilier local USR, a venit cu o propunere care l-a făcut pe președintele de ședință, viceprimarul Dan Păloiu, să-i taie microfonul, anunțând-o că nu va mai avea dreptul la cuvânt până la sfârșitul ședinței.
Preț halucinan sau preț foarte mic?
“Preț halucinant” pentru cumpărarea blocului ce ar urma să fie destinat birourilor Spitalului Victor Babeș de pe Calea București, au spus consilierii locali când a venit vorba de achiziția cu peste un milion de euro, acesta fiind prețul de pornire al negocierii.
În replică, reprezentantul primăriei, viceprimarul Dan Păloiu a apreciat că prețul, dimpotrivă este unul foarte mic.“Prețul este foarte mic 1.600 de euro/mp”, a spus Dan Păloiu.
Casa cu copac se păstrează sau se demolează?
Acesta a pus întrebarea dacă o nouă construcție se va integra perfect în configurația clădirilor din jur. Reprezentanții primăriei au spus că una dintre condiții este aceea ca cel care achiziționează să o conserve și să se reabiliteze fațada acestui imobil.
În cele din urmă, toate cele 40 de puncte de pe ordinea de zi au fost aprobate.