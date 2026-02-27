Parcul Industrial Magnolia: investiția care poate repoziționa Craiova pe harta noilor dezvoltări industriale

În ultimii ani, competiția pentru investiții industriale s-a mutat tot mai mult în jurul infrastructurii moderne și al poziționării strategice. Orașele care reușesc să livreze rapid spații funcționale, bine conectate și pregătite pentru operare devin automat puncte de atracție pentru capital și dezvoltare. În acest context, la Craiova prinde contur un proiect care promite să schimbe dinamica locală: Parcul Industrial Magnolia, dezvoltat de Magnolia Residence, reprezentat de Aurel Iovan.

Investitia va fi realizata pe un teren in suprafață de 50.000 de metri pătrați. Proiectul introduce pe piață un format adaptat cerințelor actuale ale mediului de business: hale industriale moderne, dimensionate eficient, livrate într-un cadru care permite pornirea rapidă a activității. Amplasarea – în zona sensului giratoriu dintre Calea București și Centura de Sud – oferă un avantaj competitiv clar, conectând viitorii beneficiari la principalele fluxuri de transport din regiune.

Parcul include 18 hale disponibile pentru vânzare și închiriere, cu suprafețe de la 90 mp până la 590 mp. Fiecare unitate este livrată cu platformă betonată și racordata la toate utilitățile necesare desfășurării activităților comerciale și industriale, într-un concept care privilegiază funcționalitatea și flexibilitatea operațională. Într-o piață în care timpul până la punerea în funcțiune poate face diferența între succes și stagnare, aceste detalii devin decisive.

Proiectul este construit în conformitate cu standardele și reglementările europene, iar termenul de predare pentru etapa I este estimat pentru 6 iunie 2026. Dincolo de datele tehnice, însă, miza este una mai amplă: crearea unui nucleu industrial care să susțină extinderea companiilor locale și atragerea unor noi investitori într-o zonă cu potențial.

Pe fondul unei cereri tot mai mari pentru spații industriale moderne, astfel de dezvoltări devin nu doar oportunități imobiliare, ci instrumente strategice pentru dezvoltarea economică regională. Parcul Industrial Magnolia se aliniază acestei tendințe, propunând un model orientat spre eficiență, predictibilitate și scalabilitate.

Lansarea oficială a proiectului va avea loc pe 11 martie, în cadrul unui eveniment organizat la Panoramic Craiova, unde investitorii și antreprenorii vor putea analiza în detaliu costurile, suprafețele disponibile, termenele de finalizare și situația actuală a spațiilor.

Într-un moment în care piața industrială din România caută soluții rapide și spații bine poziționate, Parcul Industrial Magnolia vine cu un mesaj clar: unele oportunități nu așteaptă.