(VIDEO) Premierul Ilie Bolojan, după întrevederea cu Ursula von der Leyen: Ne angajăm să utilizăm în mod eficient fondurile UE

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În cadrul discuțiilor purtate, cei doi lideri covenind ca solicitările României privind cererile de plată 3 și 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să fie analizate înaintea deciziei finale a Executivului comunitar.

„Ne angajăm să utilizăm în mod eficient fondurile UE, pentru a sprijini relansarea creşterii economice”, a transmis prim-ministrul, la finalul întâlnirii.

„Discuții foarte bune cu Ursula von der Leyen, care a apreciat reformele adoptate de Guvern. În legătură cu PNRR, premierul a prezentat situația actuală privind jaloanele legate de pensiile magistraților și de decarbonizare”, a transmis, într-o informare de presă, Guvernul.

„S-a convenit că vor analiza solicitările noastre, în vederea deciziei finale a Comisiei privind cererile de plată 3 și 4. În prima parte a lunii martie vom avea un răspuns”, a menționat Guvernul, potrivit Agerpres.

După întâlnire, Bolojan a postat și un mesaj pe rețeaua de socializare X, în care afirmă: „Întâlnire foarte bună cu preşedinta Ursula von der Leyen, pentru a discuta progresele înregistrate de Guvernul României în ceea ce priveşte bugetul, reformele şi investiţiile. Ne angajăm să utilizăm în mod eficient fondurile UE, pentru a sprijini relansarea creşterii economice”.

În contextul întâlnirii cu șefa Executivului comunitar, premierul a prezentat și progresele în implementarea programului SAFE, precum și aprecierea față de instrumentele financiare pe care Comisia le dezvoltă și le pune la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare.

