(VIDEO) Cum va arăta lotul 2, lung de peste 14 kilometri, din autostrada Craiova – Filiași

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova prezintă astăzi animația grafică, 3D, a lotului 2 din Autostrada Craiova – Filiași, parte a drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu. Este un proiect strategic care consolidează infrastructura rutieră a Olteniei.

În urmă cu un an, CNAIR a primit șase oferte pentru construirea lotului 2 din Autostrada Craiova – Filiași. Potrivit datelor din SEAP, licitația este încă în etapa de evaluare a ofertelor.

Contractul, în valoare de 1,96 miliarde de lei (fără TVA) prevede proiectarea și execuția acestui lot (14,4 km) în termen de 34 de luni (10 luni proiectare și 24 de luni execuție).

Lot 2 Autostrada Craiova – Filiași

• Lungime: aproximativ 14,4 km

• Profil: autostradă

• Durata contractului: 34 de luni (10 luni proiectare + 24 luni execuție)

• Valoare estimată: ~1,96 miliarde lei (fără TVA)

„Lotul 2 va asigura legătura între Nodul Rutier Craiova Nord și zona Ișalnița – Filiași, contribuind la fluidizarea traficului și la creșterea siguranței rutiere”, explică DRDP Craiova.

Lucrări majore incluse în proiect:

– viaduct de aproximativ 843 m peste CF100, DN6/E70 și râul Brădești;

– pod de 264 m peste râul Amaradia;

– două spații de servicii moderne, fiecare cu 8 puncte de încărcare pentru vehicule electrice.

„Prin acest proiect, facem un pas concret către o rețea rutieră modernă, sigură și adaptată nevoilor de mobilitate ale regiunii. Investim responsabil în infrastructură pentru dezvoltare pe termen lung”, conchide DRDP Craiova.

Citeşte şi: Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos a demisionat după ce numele său a apărut dosarele Epstein