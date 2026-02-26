Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos a demisionat după ce numele său a apărut dosarele Epstein

7.3 C
De Magda Dragu
Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos, Børge Brende, a anunțat că își părăsește funcția, pe care o deține din 2017. Într-o declarație, Brende a spus că a luat decizia „după o analiză atentă”.

„Cred că acum este momentul potrivit pentru ca forumul să își continue activitatea importantă fără distrageri”, a declarat Brende, citat de Reuters.

Anchetă internă privind legăturile lui Børge Brende cu finanțatorul și infractorul sexual Jeffrey Epstein

Anterior, reprezentanții Forumului Economic Mondial au anunțat că vor desfășura o anchetă internă privind legăturile lui Børge Brende cu finanțatorul și infractorul sexual Jeffrey Epstein .

„Dosarele Epstein” publicate de Departamentul de Justiție al SUA precizau că Brende a avut trei cine cu finanțatorul și a schimbat e-mailuri și mesaje text cu acesta.

O analiză independentă a legăturilor Brendei cu Epstein a fost finalizată

Copreședinții forumului, Andre Hoffmann și Larry Fink, au emis o declarație separată pe 26 februarie. Aceasta a afirmat că o analiză independentă a legăturilor Brendei cu Epstein a fost finalizată și nu a relevat nicio preocupare suplimentară dincolo de informațiile deja dezvăluite.

Alois Zwinging a fost numit președinte și director executiv interimar al Forumului Economic Mondial.

