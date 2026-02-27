Bunurile cel mai des cumpărate prin credite IFN

Dacă în trecut apelarea la un IFN era percepută ca o soluție de ultimă instanță, în 2025 observăm o normalizare a acestui comportament financiar, mai ales în mediul urban mic și în comunitățile cu acces limitat la produse bancare clasice. Dincolo de cifre, vorbim despre un indicator al vulnerabilității economice, dar și al dorinței de integrare într-un consum considerat „minim necesar” într-o societate digitalizată.

Segmentul de credite online IFN a depășit în 2025, 60%, din totalul contractelor noi încheiate, ceea ce indică o schimbare profundă în comportamentul de accesare a finanțării: rapiditate, accesibilitate și decizie aproape instantanee.

Electronicele și tehnologia – nevoia de conectare într-o societate digitală

Cea mai frecventă categorie de bunuri achiziționate prin IFN în 2025 rămâne cea a echipamentelor electronice și IT. Telefoanele mobile inteligente, laptopurile și televizoarele reprezintă o parte semnificativă a finanțărilor de tip credite pentru bunuri, mai ales în intervalul de valoare 1.000–5.000 de lei. Datele agregate din piață arată că peste o treime dintre contractele de finanțare pentru achiziții punctuale au avut ca destinație produse electronice. Acest tip de consum nu este doar o expresie a dorinței de confort, ci reflectă presiunea socială a conectivității.

Electrocasnicele – între necesitate și fragilitate financiară

Pe locul următor în clasamentul bunurilor achiziționate prin IFN se află electrocasnicele mari: frigidere, mașini de spălat, aragazuri sau centrale termice. În 2025, creșterea prețurilor la energie și înlocuirea aparaturii vechi cu unele mai eficiente energetic au generat un val de achiziții finanțate prin credite de valoare medie. Aceste achiziții trimit la ideea de stabilitate domestică. Un frigider sau o mașină de spălat nu sunt bunuri de lux, ci elemente de bază ale traiului cotidian. Totuși, apelarea frecventă la finanțare pentru astfel de produse indică absența unui fond de rezervă în multe gospodării.

Mobilierul și amenajările – creditul ca instrument de mobilitate socială

Un alt segment important în 2025 este reprezentat de mobilier și amenajări interioare. Creșterea numărului de locuințe achiziționate prin programe ipotecare și migrația internă către orașe au generat cerere pentru dotarea rapidă a spațiului locativ. Finanțările prin IFN pentru pachete de mobilier sau renovări ușoare au devenit o soluție facilă pentru familiile tinere. Investiția în locuință este asociată cu ideea de ascensiune și consolidare a statutului. Bunurile cel mai des cumpărate prin credite IFN în 2025 reflectă nevoi reale: conectivitate, funcționalitate domestică și stabilitate locativă. Fenomenul nu poate fi judecat simplist, deoarece el exprimă atât adaptarea la o economie modernă, cât și vulnerabilități persistente. Cumpătarea și educația financiară rămân cele mai solide forme de protecție socială într-un context economic volatil.