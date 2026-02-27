9.5 C
Știri de ultima orăSportFotbalCelta Vigo - Lyon și Stuttgat - Porto, „capetele de afiș“ din optimile Europa League

Celta Vigo – Lyon și Stuttgat – Porto, „capetele de afiș“ din optimile Europa League

De Tiberiu Cocora

S-a aflat tabloul complet din optimile UEFA Europa League! Cele 16 echipe luptă pentru marele trofeu, iar Ionuț Radu și Celta Vigo vor avea de trecut de Lyon în optimile de finală.

Un alt duel interesant va fi cel dintre echipele italiene Bologna și AS Roma, finalista din 2023.

Confruntări atractive se anunță a fi și VfB Stuttgart – FC Porto sau Lille OSC – Aston Villa.

  • Celta Vigo – Lyon
  • Genk – Freiburg
  • Ferencvaros – Braga
  • Stuttgart – FC Porto
  • Bologna – AS Roma
  • Panathinaikos – Real Betis
  • Nottingham Forest – Midtjylland
  • Lille – Aston Villa

