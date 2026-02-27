Filipe Coelho își dorește stadionul plin cu Metaloglobus: „Jucătorii merită asta!“

Universitatea Craiova întâlnește sâmbătă după masă, de la ora 15.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, formația Metaloglobus, „lanterna roșie“ din SuperLigă. În cazul unui succes, alb-albaștrii vor fi sigur de primul loc la finele sezonului regular.

În cadrul unei conferințe de presă, Coelho a vorbit despre importanța jocului și pregătirea tactică.

„Trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a obține cele trei puncte. E un meci important pentru noi, mai ales că în tur nu am câștigat. Este o echipă care, împotriva echipelor puternice, au jucat în sistem de cinci fundași, dar cu FCSB au jucat cu patru pe fund. Au jucători cu calitate, dar noi trebuie să fim concentrați și pregătiți pentru ambele sisteme. Am avut câteva probleme cu unii jucători bolnavi, dar vedem mâine cum va fi“, a spus Coelho.

Portughezul a adăugat că se concentrează pe alegerea celui mai bun „11“ pentru meci: „Nu mă gândesc la Rapid. Aleg cel mai bun 11 pentru meciul cu Metalogobus. Dacă luăm vreun galben, intră altcineva în teren. E simplu.“

Coelho își dorește stadionul plin cu Metaloglobus

Un alt punct pe care antrenorul l-a subliniat este importanța suporterilor.

„Este important pentru noi, pentru jucători, să aibă stadionul plin. Merită asta, pentru că sunt uimitori și trag tare la fiecare meci, fiecare antrenament. E important să simțim energia publicului, așa cum s-a întâmplat până în acest moment. În clipele ușoare e ușor să susții jucătorii, dar în momentele dificile avem mare nevoie de ei mai mult ca niciodată. Noi trebuie să fim la fel de concentrați, pentru a păstra acest mixt între jucători și suporteri“, a adăugat lusitanul.

Coelho a ținut să sublinieze că succesul echipei nu este doar meritul său: „Nu este doar meritul meu pentru ceea ce se întâmplă aici. E vorba de jucători, de staff. Totuși, în fotbal totul se schimbă repede, deci trebuie să dăm totul meci de meci, zi de zi, pentru a nu da cu piciorul la ceea ce am clădit. La început toți aveam îndoieli față de persoana mea. Când câștigăm, nu suntem cei mai buni, la fel ca și atunci când pierdem, nu suntem cei mai slabi.“

Citește și: PSG și Real au confirmat, Atalanta a impresionat! Juventus, aproape de o calificare istorică



