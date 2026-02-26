PSG și Real au confirmat, Atalanta a impresionat! Juventus, aproape de o calificare istorică

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Galatasaray și Atalanta au obținut calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, miercuri seară, după partidele din manșa secundă a play-off-ului pentru această fază acompetiției.

PSG, deținătoarea trofeului, a remizat pe ”Parc des Princes” cu AS Monaco, 2-2, după ce se impusese în Principat cu 3-2. Într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs, monegascii au deschis scorul în finalul primei reprize, prin Maghnes Akliouche (45). Eliminarea lui Mamadou Coulibaly (58) le-a oferit parizienilor șansa să revină pe tabelă, iar Marquinhos a egalat imediat (60), după care Hvicea Kvarațhelia (66) a adus în avantaj echipa antrenată de Luis Enrique. Monaco a reușit egalarea in extremis, prin golul lui Jordan Teze (90+1), dar nu a mai avut timp pentru a trimite meciul în prelungiri.

Real Madrid a trecut cu 2-1 de Benfica, după ce o învinsese și la Lisabona, cu 1-0. Echipa antrenată de Jose Mourinho (suspendat pentru acest meci) a deschis scorul pe ”Santiago Bernabeu”, prin Rafa Silva (14), dar madrilenii au egalat imediat, prin Aurelien Tchouameni (16). Vinicius Junior (80) a adus liniștea în tabăra gazdelor, pe contraatac, după o pasă a lui Fede Valverde.

Galatasaray, la un pas de dezastru

După un neverosimil 2-5 la Istanbul, Juventus a crezut în șansa sa și a reușit să egaleze scorul la general cu Galatasaray, 5-5, și să trimită meciul în prelungiri. Manuel Locatelli (37 – penalty), Federico Gatti (70) și Weston McKennie (82) au marcat pentru ”Bătrâna Doamnă”, care a jucat din minutul 48 în zece oameni, Lloyd Kelly primind direct cartonașul roșu.

În cele din urmă, Galatasaray a punctat de două ori, prin Victor Osimhen (105+1) și Barîș Alper Yilmaz (119), asigurându-și prezența în optimi, unde va da peste Liverpool sau Tottenham.

Atalanta Bergamo s-a calificat dramatic în optimi, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 4-1, miercuri seară, pe teren propriu, în manșa secundă.

Atalanta a condus cu 3-0, prin golurile marcate de Gianluca Scamacca (5), Davide Zappacosta (45) și Mario Pasalic (57). Golul Borussiei a fost reușit de Karim Adeyemi (75), cu un șut superb cu efect. Sârbul Lazar Samardzic (90+8 – pemalty) a marcat golul calificării, după ce Borussia câștigase în tur cu 2-0. În optimi, Atalanta o va înfrunta pe Arsenal sau pe Bayern Munchen.

