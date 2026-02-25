Inter Milano a părăsit Liga Campionilor! Bodo Glimt a jucat inteligent pe Giuseppe Meazza

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a fost eliminată din Liga Campionilor de formația norvegiană Bodo/Glimt, care a învins-o cu scorul de 2-1 (0-0), marți seară, chiar pe Meazza, în returul play-off-ului pentru optimile de finală ale competiției.

Inter, învinsă săptămâna trecută cu 3-1 dincolo de Cercul Polar, a fost lipsită de inspirație. A fost de ajuns o gafă a lui Manuel Akanji ca toate speranțele echipei nerazzurra să se năruie, după ce Jens Petter Hauge (58) a deschis scorul la Milano. Haakon Evjen (72) a majorat avantajul scandinavilor la capătul unui atac rapid. Golul de onoare al lui Inter a fost reușit de Alessandro Bastoni (77), după ce Akanji (69) trimisese în bară la 0-1.

Bodo/Glimt, după semifinala jucată anul trecut în Europa League, scrie o nouă filă de istorie, atingând în premieră optimile de finală ale Ligii Campionilor. În faza următoare, scandinavii o vor întâlni pe Manchester City (pe care au învins-o luna trecută cu 3-1) sau pe Sporting Lisabona.

Atletico, prea puternică pentru Brugge

Atletico Madrid s-a calificat în optimile de finală după ce a învins-o pe FC Bruges cu scorul de 4-1 (1-1), pe Estadio Metropolitano, în manșa secundă a play-off-ului. În tur, scorul a fost egal, 3-3.

Atacantul norvegian Alexander Sorloth a reușit un hat-trick (23, 76, 87), primul fiind înscris după o degajare a portarului Jan Oblak. Celălalt gol al echipei antrenate de Diego Simeone a fost marcat de americanul Johnny Cardoso (48). Golul de onoare al oaspeților a fost semnat de ecuadorianul Joel Ordonez (36). În optimi, Atletico o va înfrunta pe Liverpool sau pe Tottenham.

Newcastle United a îndeplinit o formalitate cu Qarabag, pe care o surclasase cu 6-1 la Baku. ”Coțofenele” au câștigat și pe St James’ Park, cu 3-2, după ce în minutul șase aveau 2-0 pe tabelă. Au marcat: Sandro Tonali 4, Joelinton 6, Sven Botman 52, respectiv Camilo Duran 51, Elvin Jafarguliev 57. În faza optimilor, Newcastle va da peste Chelsea sau Barcelona.

Bayer Leverkusen și Olympiakos Pireu au încheiat nedecis, 0-0, dar ”aspirinele” au jucat la adăpostul victoriei cu 2-0 din tur. În optimi, nemții se vor duela cu Bayern Munchen sau Arsenal.

