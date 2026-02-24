Au marcat cu Unirea Slobozia și au intrat în echipa etapei a 28-a

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat echipa etapei a 28-a din Superligă. Universitatea Craiova s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a câștigat duelul cu Unirea Slobozia, scor 3-0. A fost un meci bun reușit de alb-albaștri, ceea ce i-a determinat pe reprezentanții forului care prezidează prima scenă a fotbalului românesc să-i includă în cel mai bun unsprezece pe doi dintre marcatori, în speță Vladimir Screciu și Nikola Stevanovic.
Iată cum arată echipa ideală a etapei a 28-a:
PORTAR
Mihai Popa (CFR 1907 Cluj) – Un transfer reușit! Prinde pentru a treia oară ,,Echipa etapei”.
FUNDAŞI
Alexandru Pantea (FCSB) – A dominat flancul drept. A contribuit la două dintre golurile roș-albaștrilor.
Nikola Stevanovic (Universitatea Craiova) – S-a achitat excelent de sarcinile trasate de antrenor. A înscris pentru întâia oară în SuperLigă în tricoul alb-albaștrilor.
Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) – A făcut un meci perfect. A fost ireproșabil în defensivă, dar și util în atac, el deschizând scorul în partida de la Slobozia.
Andrei Borza (FC Rapid) – A fost la înălțime pe toată durata meciului. A marcat golul care a deschis drumul Rapidului spre victorie.
MIJLOCAŞI
Attila Csuros (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A marcat în premieră pe prima scenă. Este unul dintre numele importante din istoria recentă a grupării ciucane.
Mouhamadou Drammeh (Universitatea Cluj) – Trece printr-o perioadă excelentă: a înscris pentru a patra oară în ultimele trei etape.
Darius Olaru (FCSB) – Implicat în majoritatea acțiunilor ofensive. A fost cel mai bun de pe teren.
ATACANŢI
Lorenzo Biliboc (CFR 1907 Cluj) – Tânărul jucător al CFR-ului a marcat a treia etapă la rând și a ajuns la șase goluri în sezonul actual.
Jovo Lukic (Universitatea Cluj) – A punctat de două ori. Are 13 goluri marcate în ediția curentă, toate din acțiune.
Ricardo Matos (FC Argeș) – A marcat golul care a apropiat-o și mai mult pe FC Argeș de o calificare lăudabilă în play-off.
ANTRENORUL ETAPEI
Constantin Gâlcă (FC Rapid ) – A pregătit excelent derby-ul bucureștean, la finalul căruia giuleștenii s-au bucurat de victorie.
