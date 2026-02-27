Tramvai a deraiat la Milano. Un mort şi mai mulţi răniţi grav

Un tramvai a deraiat vineri la Milano, din motive încă necunoscute, provocând moartea unei persoane şi rănirea gravă a mai multor altora, relatează BFMTV.

Tramvaiul circula pe Viale Vittorio Veneto, în Milano, când a deraiat şi a lovit o clădire, a relatat presa locală. Cel puţin o persoană a murit şi mai multe alte persoane au fost rănite în urma accidentului.

Mai multe persoane sunt blocate sub şine, potrivit presei italiene.

Deocamdată, cauzele deraierii sunt încă necunoscute, deşi mai multe site-uri italiene menţionează un accident legat de viteza mare a tramvaiului.

Persoana care a murit este un bărbat de 60 de ani, potrivit La Repubblica.

