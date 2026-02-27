9.5 C
Craiova
vineri, 27 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentTramvai a deraiat la Milano. Un mort şi mai mulţi răniţi grav

Tramvai a deraiat la Milano. Un mort şi mai mulţi răniţi grav

De Magda Dragu
Tramvai a deraiat la Milano. Un mort şi mai mulţi răniţi grav
Tramvai a deraiat la Milano. Un mort şi mai mulţi răniţi grav

Un tramvai a deraiat vineri la Milano, din motive încă necunoscute, provocând moartea unei persoane şi rănirea gravă a mai multor altora, relatează BFMTV.

Tramvaiul circula pe Viale Vittorio Veneto, în Milano, când a deraiat şi a lovit o clădire, a relatat presa locală. Cel puţin o persoană a murit şi mai multe alte persoane au fost rănite în urma accidentului.

Mai multe persoane sunt blocate sub şine, potrivit presei italiene.

Deocamdată, cauzele deraierii sunt încă necunoscute, deşi mai multe site-uri italiene menţionează un accident legat de viteza mare a tramvaiului.

Persoana care a murit este un bărbat de 60 de ani, potrivit La Repubblica.

Citeşte şi: România a primit cel de-al 22-lea aviz din partea OCDE

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA