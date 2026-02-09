Lovitură în plină stradă la Țicleni. Un bărbat reținut pentru lovire

Polițiștii din Țicleni au luat, ieri, măsura reținerii pe 24 de ore a unui bărbat de 41 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuit de lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că incidentul s-a produs în afara unui local public din orașul Țicleni, când bărbatul de 41 de ani a avut un conflict verbal spontan cu un alt bărbat, de 34 de ani, din aceeași localitate.

Conflictul a degenerat, iar bărbatul de 41 de ani l-a lovit cu palma în zona feței, provocând căderea victimei la sol.

Intervenția medicală și măsuri legale

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care i-a acordat primul ajutor bărbatului de 34 de ani, care și-a recăpătat starea de conștiență. Victima a fost transportată la spital, unde a rămas internată.

În urma solicitării victimei, împotriva bărbatului de 41 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Astăzi acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești cu propuneri legale.

