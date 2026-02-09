2.3 C
Craiova
luni, 9 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentLovitură în plină stradă la Țicleni. Un bărbat reținut pentru lovire

Lovitură în plină stradă la Țicleni. Un bărbat reținut pentru lovire

De Mariana BUTNARIU
Incidentul violent este cercetat de polițiști
Incidentul violent este cercetat de polițiști

Polițiștii din Țicleni au luat, ieri, măsura reținerii pe 24 de ore a unui bărbat de 41 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuit de lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că incidentul s-a produs în afara unui local public din orașul Țicleni, când bărbatul de 41 de ani a avut un conflict verbal spontan cu un alt bărbat, de 34 de ani, din aceeași localitate.

Conflictul a degenerat, iar bărbatul de 41 de ani l-a lovit cu palma în zona feței, provocând căderea victimei la sol.

Intervenția medicală și măsuri legale

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care i-a acordat primul ajutor bărbatului de 34 de ani, care și-a recăpătat starea de conștiență. Victima a fost transportată la spital, unde a rămas internată.

În urma solicitării victimei, împotriva bărbatului de 41 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Astăzi acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești cu propuneri legale.

Citește și: Gorj: Bărbat din Săulești reținut după ce a agresat un localnic cu un par

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA