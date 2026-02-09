Gorj: Bărbat din Săulești reținut după ce a agresat un localnic cu un par

Polițiștii din Târgu Cărbunești au fost sesizați, pe 7 februarie, prin 112 că un bărbat de 53 de ani, din comuna Aninoasa, a fost agresat fizic.

În jurul orei 17:50, victima se deplasa cu bicicleta pe DC 47 Sterpoaia, când a fost acroșată de un atelaj hipo, condus de un bărbat de 30 de ani, din comuna Săulești, care ulterior l-a lovit cu un par de lemn în cap și corp. Victima a căzut în șanțul de pe marginea drumului, suferind leziuni.

Bărbatul de 53 de ani a fost transportat la spital pentru investigații medicale de specialitate.

Măsuri luate de autorități

Polițiștii au dispus reținerea pe bază de ordonanță pentru 24 de ore a bărbatului de 30 de ani, care a fost introdus în arestul IPJ Gorj, fiind cercetat pentru:

Lovire sau alte violențe,

Tulburarea ordinii și liniștii publice.

Victima a primit informații despre posibilitatea obținerii unui ordin de protecție conform Legii nr. 26/2024.

Citește și: Gorj: Tată reținut după ce a ucis câinele fiului