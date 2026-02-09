Gorj: Tată reținut după ce a ucis câinele fiului

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați de un tânăr de 18 ani, din comuna Telești, județul Gorj, cu privire la faptul că tatăl său i-ar fi ucis intenționat câinele, un exemplar de metis amstaff, femelă, de aproximativ 1 an și jumătate.

Ajunși la fața locului, polițiștii au confirmat sesizarea, găsind cadavrul câinelui și efectuând cercetarea locului faptei.

Bărbatul, 46 de ani, a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept.

Citește și: Minor de 15 ani, prins la volan pe DN 67, în Râmnicu Vâlcea: circula cu 92 km/h