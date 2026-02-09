2.3 C
Gorj: Tată reținut după ce a ucis câinele fiului

Gorj: Tată reținut după ce a ucis câinele fiului

De Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor gorj au luat decizia reținerii bărbatului
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor gorj au luat decizia reținerii bărbatului

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați de un tânăr de 18 ani, din comuna Telești, județul Gorj, cu privire la faptul că tatăl său i-ar fi ucis intenționat câinele, un exemplar de metis amstaff, femelă, de aproximativ 1 an și jumătate.

Ajunși la fața locului, polițiștii au confirmat sesizarea, găsind cadavrul câinelui și efectuând cercetarea locului faptei.

Bărbatul, 46 de ani, a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept.

