Minor de 15 ani, prins la volan pe DN 67, în Râmnicu Vâlcea: circula cu 92 km/h

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea au observat, azi noapte, un autoturism care circula neregulamentar pe DN 67, depășind limita legală de viteză. Autovehiculul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu 92 km/h, pe un sector de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Șoc la legitimare: șoferul avea doar 15 ani

După oprirea regulamentară a autoturismului, polițiștii au constatat că la volan se afla un minor de 15 ani, elev, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Dosar penal și cercetări în curs

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente.

