2.3 C
Craiova
luni, 9 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentMinor de 15 ani, prins la volan pe DN 67, în Râmnicu Vâlcea: circula cu 92 km/h

Minor de 15 ani, prins la volan pe DN 67, în Râmnicu Vâlcea: circula cu 92 km/h

De Mariana BUTNARIU
Viteză mare într-o zonă cu limită de 50 km/h
Viteză mare într-o zonă cu limită de 50 km/h

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea au observat, azi noapte, un autoturism care circula neregulamentar pe DN 67, depășind limita legală de viteză. Autovehiculul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu 92 km/h, pe un sector de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Șoc la legitimare: șoferul avea doar 15 ani

După oprirea regulamentară a autoturismului, polițiștii au constatat că la volan se afla un minor de 15 ani, elev, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Dosar penal și cercetări în curs

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente.

Citește și: (VIDEO) Jimmy Lai, condamnat la 20 de ani de închisoare în Hong Kong. Cea mai dură sentință sub legea securității

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA