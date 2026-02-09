(VIDEO) Jimmy Lai, condamnat la 20 de ani de închisoare în Hong Kong. Cea mai dură sentință sub legea securității naționale

Magnatul media pro-democrație Jimmy Lai, unul dintre cei mai vocali critici ai Beijingului, a fost condamnat luni la 20 de ani de închisoare de un tribunal din Hong Kong. Este cea mai lungă pedeapsă pronunțată până acum în baza legii securității naționale impuse de China, act normativ care a redus drastic libertățile civile în fostul teritoriu autonom.

Acuzațiile: coluziune străină și publicare sedițioasă

Fondatorul ziarului Apple Daily, închis în 2021, a fost găsit vinovat în decembrie pentru:

două capete de acuzare de coluziune cu forțe străine,

o acuzație de publicare sedițioasă, potrivit France 24.

Instanța a considerat că faptele lui Lai reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale, stabilind o pedeapsă totală de 20 de ani, din care 18 ani urmează să fie executați efectiv, doi ani suprapunându-se cu condamnarea deja în curs.

„Practic, o condamnare la moarte”

Organizațiile pentru drepturile omului au reacționat dur.

Human Rights Watch a calificat sentința drept „practic o condamnare la moarte” pentru un om de 78 de ani, iar Amnesty International a vorbit despre „un nou prag sumbru” în transformarea Hong Kong-ului într-un oraș „condus de frică”.

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a afirmat că decizia reprezintă „ultimul cui în sicriul libertății presei”.

Reacția familiei și a susținătorilor

În sala de judecată, Jimmy Lai a rămas calm și a salutat publicul, inclusiv familia și foștii săi colegi.

Copiii săi, aflați în străinătate, au condamnat sentința:

Fiul său, Sebastien, a declarat că pedeapsa este „devastatoare” și îi pune viața în pericol.

Fiica sa, Claire, a spus că este „sfâșietor de crudă”, avertizând că tatăl ei „ar putea muri în detenție”.

Zeci de susținători au stat peste noapte la coadă pentru a putea intra în sala de judecată, în timp ce zona tribunalului a fost puternic securizată.

Reacții internaționale și poziția Beijingului

Cazul lui Lai a atras reacții la nivel înalt:

Marea Britanie și SUA au cerut anterior eliberarea sa;

Taiwanul a avertizat asupra unui „efect de descurajare” regional;

Beijingul a respins criticile, susținând că procesul „nu are legătură cu libertatea presei”.

Autoritățile din Hong Kong au salutat sentința ca fiind „binemeritată”, subliniind gravitatea cazului.

Un simbol al declinului libertății presei

Jimmy Lai este în detenție din 2020 și a fost ținut în izolare, la cerere, pentru a evita hărțuirea.

Închiderea Apple Daily și condamnarea sa sunt considerate de mulți observatori drept simboluri ale sfârșitului libertății presei în Hong Kong, după protestele pro-democrație din 2019–2020.

