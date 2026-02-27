Suedia a interceptat o dronă rusă în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle

Suedia a interceptat o dronă suspectă de origine rusă care se apropia de portavionul nuclear francez Charles de Gaulle, aflat în portul Malmö. Incidentul a avut loc în straâmtoarea Øresund, unde portavionul era ancorat în cadrul unor exerciții militare NATO. Forțele suedeze au detectat drona și au lansat contramăsuri electronice, neutralizând‑o înainte să ajungă la navă.

Forțele armate suedeze au interceptat o dronă rusă, care s-a apropiat de portavionul francez Charles de Gaulle, ancorat în portul din orașul Malmo.

Potrivit postului de televiziune suedez SVT, portavionul nuclear din serviciul Franței se află ancorat de câteva zile în regiune pentru exercițiul militar NATO Orion-26. Potrivit SVT, joi, 26 februarie, o dronă rusească a decolat de pe o navă a Moscova, care se afla în apropiere, și a ajuns lângă portavion, potrivit digi24.ro.

Armata suedeză a detectat drona și a lansat o operațiune pentru a o bruia

Armata suedeză a detectat drona și a lansat o operațiune pentru a o bruia. Ulterior, dispozitivul rus a dispărut de la fața locului. Nu este clar dacă s-a întors pe nava rusă sau a căzut în mare. Luna aceasta, o dronă rusă a fost găsită în Moldova, lângă satul Sofia. Dronele rusești au fost găsite și în Turcia, în mai multe rânduri.

