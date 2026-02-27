Echipa feminină de sabie a României, clasată pe 7 la Europenele de juniori

Echipa feminină de sabie a României s-a clasat pe locul 7, joi, la Campionatele Europene de scrimă pentru juniori de la Tbilisi (Georgia).

Tricolorele Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Adriana Geatara și Alexandra Mitruș au învins în optimi Georgia, cu 45-44, dar au pierdut sfertul de finală cu Ungaria, 42-45.

În primul duel pentru locurile 5-8, România a fost învinsă de Italia cu 45-42, dar apoi a întrecut Germania cu 45-39.

Echipa feminină de floretă (Ioana Barbu, Karina Liță, Ingrid Miti Bikfalvi) a ocupat locul 10.

România a fost învinsă în optimi de Polonia cu 43-24, iar apoi, în turneul 9-16, a întrecut Turcia cu 45-24, Cehia cu 45-39, pierzând confruntarea cu Letonia, 41-45.

