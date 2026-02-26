Judo / Argint și bronz pentru CSU și LPS Craiova la Campionatele Naționale U18

În perioada 21-22 februarie, la Arad, s-au desfăşurat Campionatele Naţionale Individuale U18 de judo. Printre participanţii la concurs s-au numărat şi patru sportivi legitimaţi la CSU Craiova şi LPS Craiova, iar doi dintre ei au reuşit, într-un final, să urce pe podium la categoriile lor de greutate.

Astfel, în total au fost câştigate două medalii, una de argint prin Mihaela Tudor (-40 kg, CSU Craiova) și una de bronz, prin Angelica Prejbeanu (+70 kg, LPS CSU Craiova). De asemenea, s-au obţinut şi două locuri V prin Elena Grigore (57 kg, LP-CSU Craiova) și Ana Săftescu (40 kg, CSU Craiova).

Lecții importante pentru viitor

Chiar dacă au fost obținute două medalii de către sportivii craioveni, antrenorul Mihai Voinea consideră că rezultatele puteau fi și mai bune. Acesta a analizat prestația elevilor săi și a vorbit despre ce trebuie îmbunătățit pentru viitoarele competiții.

„A fost o competiție destul de grea, dar copiii au fost pregătiți. Au făcut mici greșeli, de aceea nu au venit rezultate mai bune. Se pot corecta, asta e clar. Pe de o parte sunt mulțumit, pe de altă parte nu. Ar trebui puțin mai multă concentrare în competiții și să abordeze cu mai multă seriozitate fiecare meci în parte. Cu siguranță, dacă ar face asta, rezultatele ar fi și mai bune. Noi lucrăm pentru a-i dezvolta, pentru a-i ajuta, dar contează extrem de mult și ceea ce se întâmplă acasă, în familie.

Noi mereu am avut rezultate, am muncit de fiecare dată la antrenamente, dar familia trebuie să-i sprijine moral și la ce ține de alimentație, noi nu putem. De asemenea, telefonul ar trebui folosit cât mai puțin, pentru că îi debusolează, le ține mintea ocupată în alte părți. Mergem înainte și sper ca, împreună, să ne creștem nivelul de la competiție la competiție“, a declarat Mihai Voinea.

