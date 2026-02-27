Minoră din Giurgiţa, dată dispărută

Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Bârca au fost sesizați astăzi, în jurul orei 17.30, de către o femeie, cu privire la faptul că, în cursul zilei, fiica sa, Cosmina-Alessia Beldiman, de 14 ani, a plecat de la imobilul din comuna Giurgița, unde locuiește cu bunica sa și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,68 m, aproximativ 75 de kg, părul roșcat, lung, ochii verzi, față ovală, ten deschis.

La momentul plecării minora era îmbrăcată cu o geacă de fâș de culoare neagră, trening negru iar în picioare purta pantofi sport albi.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la minora dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

