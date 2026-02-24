„Vocea unei Generații” revine în 2026: liceenii sunt invitați să dezbată modelele Generației Z

Concursul național de discursuri publice pentru elevi „Vocea unei Generații”, organizat de Liceul Teoretic Ion Barbu, revine în 2026 cu cea de-a doua ediție, adresată liceenilor din întreaga țară.

Tema din acest an — „Modelele Generației Z: între like-uri și valori” — îi provoacă pe tineri să analizeze critic influențele care le modelează identitatea, de la social media și lideri de opinie până la valorile autentice care construiesc responsabilitatea civică.

Competiție pentru dezvoltarea comunicării și gândirii critice

Concursul își propune să formeze elevi capabili să comunice eficient, să argumenteze coerent și să participe activ la schimbările din societate. Participarea este gratuită, iar elevii vor beneficia de sesiuni speciale de public speaking și construcție a discursului înaintea etapei de calificare.

Competiția este structurată pe două secțiuni:

Junior – clasele IX-X,

– clasele IX-X, Senior – clasele XI-XII.

Fiecare profesor coordonator poate înscrie maximum 10 elevi.

Calendarul concursului

📌 23 februarie – 22 martie 2026: înscrierea participanților;

📌 23 martie – 5 aprilie 2026: sesiuni de public speaking;

📌 6 – 19 aprilie 2026: transmiterea clipurilor video pentru calificare;

📌 20 – 26 aprilie 2026: jurizarea clipurilor;

📌 27 aprilie 2026: anunțarea rezultatelor;

📌 28 aprilie – 3 mai 2026: confirmarea finaliștilor;

📌 16 mai 2026: finala juniorilor;

📌 17 mai 2026: finala seniorilor.

Pentru etapa de calificare, elevii vor trimite un clip video de 30–60 de secunde în care argumentează relevanța temei concursului. Cei mai buni doi participanți din fiecare județ sau sector vor ajunge în finală, unde vor susține discursuri de maximum patru minute în fața unui juriu format din specialiști din educație, comunicare, jurnalism, psihologie, arte și antreprenoriat.

O scenă pentru vocea tinerilor

Profesorul Cristian Tănase, coordonatorul proiectului, a subliniat importanța oferirii unui spațiu real de exprimare pentru elevi:

„Tinerii au enorm de multe de spus. Uneori le lipsește doar locul unde să fie ascultați cu adevărat. O generație care învață să vorbească responsabil este o generație care poate schimba lumea.”

Discursurile finaliste vor fi publicate într-un volum dedicat ediției 2026, transformând ideile elevilor într-o adevărată carte a generației lor.

Regulamentul complet poate fi consultat pe platforma oficială a concursului.

