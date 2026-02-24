Parlamentul European își reafirmă sprijinul pentru Ucraina, la patru ani de la invazia Rusiei

Parlamentul European și-a reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la lansarea invaziei pe scară largă a Rusiei, subliniind că responsabilitatea pentru război și crimele asociate revine integral Moscovei și aliaților săi.

În cadrul unei sesiuni plenare extraordinare, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că securitatea Ucrainei este inseparabilă de securitatea Europei, evidențiind unitatea statelor europene în fața agresiunii ruse.

Adresându-se eurodeputaților prin videoconferință de la Kiev, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit pentru sprijinul constant acordat de Uniunea Europeană și a subliniat că Ucraina nu a ales războiul, dar face tot posibilul pentru a-l opri.

Responsabilitate totală pentru Rusia și Belarus

În rezoluția adoptată după dezbateri, Parlamentul European condamnă ferm războiul de agresiune declanșat de Rusia și consideră că Moscova, conducerea sa politică și regimul din Belarus sunt pe deplin responsabile pentru conflict și pentru crimele de război comise.

Eurodeputații cer Rusiei să își retragă imediat trupele de pe teritoriile ucrainene recunoscute internațional, să elibereze civilii și prizonierii deportați și să înceteze încălcarea suveranității Ucrainei.

Garanții solide de securitate pentru Ucraina

Parlamentul European afirmă că viitorul Ucrainei este în Uniunea Europeană și solicită accelerarea procesului de integrare, inclusiv pregătirea instituțională pentru extinderea UE.

Potrivit rezoluției, orice acord de pace între Ucraina și Rusia trebuie să includă garanții credibile de securitate pentru Kiev, comparabile cu mecanismele de apărare colectivă ale NATO, precum și respectarea deplină a dreptului internațional.

Deputații subliniază că nicio decizie privind Ucraina sau securitatea Europei nu trebuie luată fără participarea Ucrainei și a statelor europene.

Sancțiuni suplimentare și ruperea dependenței energetice de Rusia

Eurodeputații solicită intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei și continuarea decuplării energetice a Uniunii Europene de resursele rusești. Printre măsurile propuse se numără eliminarea completă a importurilor de energie rusă și sancțiuni extinse pentru instituțiile și persoanele implicate în crime de război.

Parlamentul condamnă și deportarea copiilor ucraineni în Rusia, susținând eforturile internaționale pentru readucerea acestora acasă.

