Actorul Robert Carradine, starul din „Răzbunarea tocilarilor”, a murit la 71 de ani

Actorul american Robert Carradine, cunoscut publicului pentru rolurile din comedia cult Revenge of the Nerds („Răzbunarea tocilarilor”) și serialul Disney Lizzie McGuire, a murit la vârsta de 71 de ani.

Familia sa a confirmat decesul printr-un comunicat emoționant, precizând că actorul s-a sinucis după o luptă de aproape două decenii cu tulburarea bipolară. Apropiatii au ales să vorbească public despre cauza morții pentru a contribui la reducerea stigmatului asociat bolilor mintale.

Familia: „Nu este nicio rușine să vorbești despre boală”

Fratele actorului, Keith Carradine, a declarat că familia a dorit transparență pentru a încuraja discuțiile despre sănătatea psihică.

„Vrem ca oamenii să știe asta și nu este nicio rușine în asta”, a transmis acesta, subliniind că actorul a dus o luptă dificilă, dar curajoasă.

În mesajul oficial, familia l-a descris pe Carradine drept „un tată, bunic, frate și unchi iubit”, un om care aducea lumină celor din jur chiar și în momentele grele.

De la filme clasice la succesul Disney

Născut pe 24 martie 1954, Robert Carradine provenea din celebra familie de actori Carradine, fiind fiul lui John Carradine și fratele actorului David Carradine.

Cariera sa a început în 1972, odată cu filmul western The Cowboys, în care a jucat alături de John Wayne. Ulterior, a apărut în producții apreciate precum Mean Streets al regizorului Martin Scorsese, dar și în drama premiată Coming Home, alături de Jane Fonda.

Totuși, rolul care l-a consacrat definitiv a fost Lewis Skolnick, liderul simpaticilor „tocilari” din franciza „Revenge of the Nerds”, una dintre cele mai populare comedii ale anilor ’80.

Pentru generația anilor 2000, actorul a devenit cunoscut drept tatăl personajului interpretat de Hilary Duff în serialul „Lizzie McGuire”, potrivit BBC.

Mesaje emoționante din partea colegilor

Hilary Duff a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, spunând că vestea a fost extrem de greu de acceptat.

Actrița a amintit că atmosfera de familie creată pe platourile serialului a fost una caldă și protectoare și că îi va rămâne mereu recunoscătoare pentru sprijinul oferit.

Un mesaj despre sănătatea mintală

Familia Carradine a transmis că speră ca povestea actorului să ajute la schimbarea percepției asupra bolilor psihice și să încurajeze oamenii să ceară ajutor fără teamă sau rușine.

„Suntem îndurerați de pierderea acestui suflet frumos și dorim ca experiența lui Bobby să aducă lumină și înțelegere”, au transmis apropiații.

Moartea lui Robert Carradine readuce în atenție importanța sprijinului emoțional și a dialogului deschis despre sănătatea mintală – un subiect tot mai prezent în lumea artistică și nu numai.

Dacă tu sau cineva apropiat trece printr-o perioadă dificilă, este important să cereți ajutor specializat și să vorbiți cu persoane de încredere. Nu sunteți singuri.

